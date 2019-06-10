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      Три туроператори залишилися без ліцензії

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      Трьом туроператорам анульовано ліцензії
      Трьом туроператорам анульовано ліцензії / pinterest.com

      Міністерство економрозвитку і торгівлі під час перевірок виявило порушення ліцензійних умов низкою туристичних операторів. Унаслідок цього трьом із них анулювали ліцензії. Йдеться про операторів: ТОВ "Мережа агенцій "Гарячі тури"", ПП "Лакі-тур" та ПП "Діоніс-Прага-Україна".

      Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук у себе на Facebook-сторінці написав, що три туроператори залишились без своїх ліцензій через ігнорування затверджених 22 травня урядом умов.

      Про які умови йдеться: Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться

      Це означає, що в Україні стане менше на кілька тисяч ошуканих туристів.

      Загалом було проведено 13 перевірок, три з яких – позапланові. Саме під час них було виявлено, що лише 4 туроператори добросовісно виконують ліцензійні умови. Титарчук додав, що ще 7 туроператорів виконують умови частково.

      Здебільшого, вони (порушення – ред. 24 канал) стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу в сфері туризму, не подані статистичні звіти, відсутність оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування,
      – пояснив Михайло Титарчук.

      Усі компанії отримали від міністерства розпорядження про усунення порушень.

      порушення туроператори уряд умови ліцензії подорожі відпочинок
      За невиконання цих вимог туроператорів можуть позбавити ліцензії

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      Теги: Новини України Відпочинок Подорожі Законодавство Міністерство економічного розвитку і торгівлі
      Джерело: 24 канал
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