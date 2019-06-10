Три туроператори залишилися без ліцензії

Міністерство економрозвитку і торгівлі під час перевірок виявило порушення ліцензійних умов низкою туристичних операторів. Унаслідок цього трьом із них анулювали ліцензії. Йдеться про операторів: ТОВ "Мережа агенцій "Гарячі тури"", ПП "Лакі-тур" та ПП "Діоніс-Прага-Україна".

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук у себе на Facebook-сторінці написав, що три туроператори залишились без своїх ліцензій через ігнорування затверджених 22 травня урядом умов.

Про які умови йдеться: Уряд посилив вимоги для туроператорів: що зміниться

Це означає, що в Україні стане менше на кілька тисяч ошуканих туристів.

Загалом було проведено 13 перевірок, три з яких – позапланові. Саме під час них було виявлено, що лише 4 туроператори добросовісно виконують ліцензійні умови. Титарчук додав, що ще 7 туроператорів виконують умови частково.

Здебільшого, вони (порушення – ред. 24 канал) стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу в сфері туризму, не подані статистичні звіти, відсутність оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування,

– пояснив Михайло Титарчук.

Усі компанії отримали від міністерства розпорядження про усунення порушень.



За невиконання цих вимог туроператорів можуть позбавити ліцензії