Три українки потрапили у фінал зі стрибків у висоту на ЧЄ-2018

Одразу три українки, які виступають в стрибках у висоту, пробилися до фіналу чемпіонату Європи-2018 з легкої атлетики.

Катерина Табашник в Берліні легко підкорила всі кваліфікаційні висоти з першої спроби. Юлія Левченко 1.90 м взяла лише з третьої спроби, а ось Оксана Окунєва останню висоту подолати не змогла, проте за додатковими показниками потрапила у фінал, так як попередні висоти брала без помилок, пише Xsport.

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Без помилок кваліфікацію пройшли і головні фаворитки росіянка Марія Ласіцкене і болгарка Мірела Демірєва. Фінал у цій дисципліні відбудеться 10 серпня.

Зазначимо, що у фінал жіночого бігу на 400 м з бар’єрами потрапило дві українки: Вікторія Ткачук та Анна Рижикова. Фінал в жіночому бігу на 400 м з бар’єрами відбудеться в п’ятницю, 10 серпня. Початок — о 20:50.

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