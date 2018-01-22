Три українських мурали потрапили в список найкращих у світі за 2017 рік: яскраві фото
Три українських мурали – два в Києві та один у Харкові – увійшли до списку найкращих творів вуличного мистецтва у світі Best Street Art 2017.
Відповідні фото були опубліковані на сайті I Support Street Art (ISSA).
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"Ми з гордістю представляємо цю прекрасну колекцію кращих творів вуличного мистецтва, які ми отримали в 2017 році. Від імені команди ISSA ми бажаємо щасливого Нового року всім вам – прекрасним людям, які поділяють, підтримують, люблять і вірять в мистецтво для людей", – йдеться в повідомленні.
До списку потрапили такі українські мурали:
Київ, гімназія №267. Автор – аргентинський художник Франко Фазолі (Franco Fasoli JAZ).
Київ, адреса: вул. Верхній Вал, 44. Автор – італійський художник Кraser
Харків. Автор – Маріуш Варaса (M-City).