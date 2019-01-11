Три європейські країни опинились в полоні найпотужніших за 20 років снігопадів: фоторепортаж

Австрію, Німеччину і частину Чехії замело снігом – найсильнішим за останні 20 років. Через негоду в Австрії за тиждень загинули восьмеро людей.

Про це повідомляє DW. Читайте також: В мережі з'явилось фото рідкісного природного явища, яке зафіксували під Києвом Хуртовина суттєво вплинула на рух транспорту. Під вагою снігу ламаються гілки та перекривають автомобільні та залізничні шляхи. Також нестабільно працюють аеропорти.

Снігопади накрили Європу Подекуди намело до метра снігу. This Alpine town has been half evacuated - authorities believe an avalanche could happen any time. Even the mayor left his home. #Austria #Snow #Avalanche pic.twitter.com/En71i5RCgT — Amien Essif ️ (@AmienChicago) 10 січня 2019 р.

Снігопади накрили Європу

Снігопади накрили Європу На курорті Целль-ам-Зеє в Австрії рятувальники звільнити дев'ять туристів, які застрягли у снігу.

Снігопади накрили Європу Доступ до курортів Лех і Обертауерн тимчасово закривали через ризик сходження лавин.

Снігопади накрили Європу Всі фото – Getty Images