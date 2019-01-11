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      Три європейські країни опинились в полоні найпотужніших за 20 років снігопадів: фоторепортаж

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      Снігопади накрили Європу (ілюстрація)
      Снігопади накрили Європу (ілюстрація) / politeka.net

      Австрію, Німеччину і частину Чехії замело снігом – найсильнішим за останні 20 років. Через негоду в Австрії за тиждень загинули восьмеро людей.

      Про це повідомляє DW.

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      Хуртовина суттєво вплинула на рух транспорту. Під вагою снігу ламаються гілки та перекривають автомобільні та залізничні шляхи. Також нестабільно працюють аеропорти.


      Снігопади накрили Європу

      Подекуди намело до метра снігу. 


      Снігопади накрили Європу


      Снігопади накрили Європу

      На курорті Целль-ам-Зеє в Австрії рятувальники звільнити дев'ять туристів, які застрягли у снігу.


      Снігопади накрили Європу

      Доступ до курортів Лех і Обертауерн тимчасово закривали через ризик сходження лавин.


      Снігопади накрили Європу

      Всі фото – Getty Images

      Теги: Новини політики Погода Європа Австрія Чехія
      Джерело: 24 Канал
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