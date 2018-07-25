Три заборони, які руйнують психіку дитини

Є заборони, які можуть врятувати вашу дитину від біди. Але є і такі слова, які завдають серйозного удару по дитячій психіці.

1. Часто мами забороняють своїм дітям одягатися так, як вони хочуть, передає Lisa. Ця заборона є руйнівною для відносин між батьками та дитиною.

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І це неминуче впливає на психіку малюка – він стає залежним від чужої думки. Адже це заборона на творчість і свободу самовираження.

Дозволяйте дитині самій обирати, як їй самовиражатися – справа не в одязі, а у внутрішньому відчутті, яке робить малюка впевненим у собі. Тож не забороняйте креативити дитині.

2. Також чимало батьків забороняє мати власну думку. Але формувати у дитині відчуття мати свою думку – найважливіше завдання кожної мами, адже лише це допомагає розвивати у ній критичне мислення.

Найбільші відкриття у світі робили люди, які не повірили комусь, а наважилися висловити свою думку. це навчити його думати і висловлювати свою думку.

3. Заборона на право бути собою – ще одна поширена помилка батьків. Наприклад, швидких і дуже активних дітей мами часто зупиняють, щоб ті не бігали, гучних – щоб не шуміли, а любителів невпинно балакати – просять помовчати. А це руйнує цілісність людини.

Таким чином, найкращі риси від природи самі ж батьки у дітей і пригнічують. Та якщо культивувати яскраві риси дитини, вона зможе себе реалізувати і знайти своє місце в житті.

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