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      Трибунал ООН з морського права: Україна затвердила склад делегації, РФ відмовилась брати участь

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      Захоплені Росією українські моряки
      Захоплені Росією українські моряки / depo.ua

      10-11 травня відбудуться публічні слухання Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо вимоги України звільнити захоплених Росією у листопаді 2018 року українських моряків і суден. Президент України вже затвердив склад делегації, а Росія відмовилась брати участь у слуханнях.

      Згідно із указом №182/2019, делегацію очолить заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

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      До складу делегації також увійшли:

      • Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби
      • Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України
      • Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

      Глава делегації – Олена Зеркаль – також може залучати до її роботи представників державних органів, адвокатів, радників, експертів і технічних працівників.

      До слухань в Гамбурзі Росія має можливість добровільно звільнити українських моряків і військові кораблі і усунути порушення міжнародного права. Проте варіант це малоймовірний. За словами Зеркаль, Росія вже повідомила, що не братиме участі в слуханнях щодо тимчасових заходів у справі про імунітет українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів у Міжнародному трибуналі з морського права.

      Зеркаль пояснила, що переживати з цього приводу не варто, адже присутність чи відсутність Росії під час слухань не впливає на легітимність рішення трибуналу. 

      Рішення трибуналу щодо позову України буде ухвалене до кінця травня.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків.

      Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів.

      Українці оголосили себе військовополоненими.

      Як Росія захоплювала українські судна та які це мало наслідки: дивіться відео 24 каналу

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Україна – Росія Суд Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі
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