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      Трибунал з морського права завершив слухання без РФ: коли винесуть рішення

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      Делегація на слуханнях трибуналу
      Делегація на слуханнях трибуналу / Укрінформ

      Тригодинне відкрите слухання Міжнародного трибуналу з морського права у справі щодо імунітетів трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів, незаконно захоплених Росією 25 листопада 2018 року у Керченській протоці, завершилось.

      Слухання відбулось сьогодні, 10 травня, у Гамбурзі. На засідання приїхала делегація від України, яку очолила заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. А от Росія від участі відмовилась. Зеркаль пояснила, що переживати з цього приводу не варто, адже присутність чи відсутність Росії під час слухань не впливає на легітимність рішення трибуналу.

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      Проте зазначила, що у процесуальних документах Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, "потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим".

      На підтримку України виступили представники юридичної компанії Covington & Burling Марні Чік і Джонатан Гімблет, генсек Гаазької академії міжнародного права професор Жан-Мюрік Тювенін, арбітр у трибуналах з морського права професор Альфред Соонс.

      Друга частина слухань відбудеться завтра, 11 травня. Як повідомляє "Укрінформ", рішення у справі оголосять 25 травня.

      Наприкінці засідання Олена Зеркаль оголосила вимоги України до Росії:

      – негайно звільнити судна і повернути їх Україні;

      – закрити кримінальні провадження проти 24 затриманих українських моряків і не порушувати нові справи;

      – відпустити незаконно утримуваних українських військових і дозволити їм повернутися в Україну.

      Хто представляє Україну на слуханнях у Міжнародному трибуналі з морського права з приводу щодо агресії Росії на Азові:

      • Олена Зеркаль – заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, вона очолить делегацію
      • Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби
      • Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України
      • Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

      Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Українські моряки в полоні Україна – Росія Суд Україна – Росія Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
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