Тричі переїхала "Славута": розповіли про стан потерпілої в жахливій ДТП у Дніпрі

Стало відомо, що почала йти на поправку потерпіла в жахливому ДТП у Дніпрі. Її зранку 5 липня тричі переїхав автомобіль "Славута".

Про стан жінки написав директор обласної лікарні Дніпра Сергій Риженко. Він це зробив 27 липня.

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Який стан потерпілої

За словами медика жінка вже почала самостійно дихати.Окрім цього вона вже навіть почала посміхатися.

За її важкої посмішкою важка душевна травма.У неї всередині живе біль.

– додав Риженко.

Жінку госпіталізували з травмами, які були несумісні з життям:

черепно-мозкова травма;

забій;

переломи 6 ребер;

розрив печінки;

перелом правої плечової кістки;

пневмоторакс.

Потерпіла була в кому 2 ступеню та її одразу під'єднати до апарату штучної вентиляції легень. Також ліками підтримували пульс і тиск. Однак операція порятунку пройшла успішно.

Коротко про цю ДТП