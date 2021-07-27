Тричі переїхала "Славута": розповіли про стан потерпілої в жахливій ДТП у Дніпрі

27 липня 2021 , 11:31
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Джерело:

фейсбук Сергія Риженка

Стало відомо, що почала йти на поправку потерпіла в жахливому ДТП у Дніпрі. Її зранку 5 липня тричі переїхав автомобіль "Славута".

Про стан жінки написав директор обласної лікарні Дніпра Сергій Риженко. Він це зробив 27 липня.

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Який стан потерпілої

За словами медика жінка вже почала самостійно дихати.Окрім цього вона вже навіть почала посміхатися.

За її важкої посмішкою важка душевна травма.У неї всередині живе біль.
– додав Риженко.

Жінку госпіталізували з травмами, які були несумісні з життям:

  • черепно-мозкова травма;
  • забій;
  • переломи 6 ребер;
  • розрив печінки;
  • перелом правої плечової кістки;
  • пневмоторакс.

Потерпіла була в кому 2 ступеню та її одразу під'єднати до апарату штучної вентиляції легень. Також ліками підтримували пульс і тиск. Однак операція порятунку пройшла успішно.

Коротко про цю ДТП

  • Жінку переїхали на вулиці Волгоградська о 8 годині ранку.
  • На фото з місця було видно, що на асфальті залишилися калюжі крові.
  • Згодом виявилося, що підозрюють колишнього співмешканця жінки.
  • Таким чином він, ймовірно, помстився за розставання.
  • Знайомі підозрюваного сказали, що він є наркозалежним.
Автор: Олександр Марчак