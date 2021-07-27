Тричі переїхала "Славута": розповіли про стан потерпілої в жахливій ДТП у Дніпрі
27 липня 2021 , 11:31Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Риженка
Стало відомо, що почала йти на поправку потерпіла в жахливому ДТП у Дніпрі. Її зранку 5 липня тричі переїхав автомобіль "Славута".
Про стан жінки написав директор обласної лікарні Дніпра Сергій Риженко. Він це зробив 27 липня.
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Який стан потерпілої
За словами медика жінка вже почала самостійно дихати.Окрім цього вона вже навіть почала посміхатися.
За її важкої посмішкою важка душевна травма.У неї всередині живе біль.
– додав Риженко.
Жінку госпіталізували з травмами, які були несумісні з життям:
- черепно-мозкова травма;
- забій;
- переломи 6 ребер;
- розрив печінки;
- перелом правої плечової кістки;
- пневмоторакс.
Потерпіла була в кому 2 ступеню та її одразу під'єднати до апарату штучної вентиляції легень. Також ліками підтримували пульс і тиск. Однак операція порятунку пройшла успішно.
Коротко про цю ДТП
- Жінку переїхали на вулиці Волгоградська о 8 годині ранку.
- На фото з місця було видно, що на асфальті залишилися калюжі крові.
- Згодом виявилося, що підозрюють колишнього співмешканця жінки.
- Таким чином він, ймовірно, помстився за розставання.
- Знайомі підозрюваного сказали, що він є наркозалежним.