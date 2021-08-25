Тричі вдарив ножем: під Дніпром власник квартири порізав свого гостя і зачинився від поліції

У Марганці під Дніпром між власником квартири і його 40-річним гостем виникла бійка. Трапилось це через ревнощі. Також повідомляють, що двоє вони були п'яні. Під час сутички господар квартири тричі порізав ножем гостя.

Господар квартири вдарив ножем свого гостя 21 серпня. Поліцейським про це повідомили медики в одній із лікарень, де перебував потерпілий. 25 серпня у поліції розповіли деталі сутички.

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Був разом із дружиною

Відомо, що потерпілий відпочивав у квартирі разом зі своєю жінкою. Разом із власником квартири вони пили алкоголь. Ймовірно, конфлікт виник через ревнощі гостя до дружини.

Спочатку чоловіки просто сварили, але згодом виникла бійка. Раптом власник квартири накинувся на чоловіка з ножем і вдарив його тричі. Поранений одразу звернувся за медичною допомогою. У той час зловмисник зачинився у квартирі і відмовився кого-небудь впускати.

Ламали двері

Поліцейські виламали двері до квартири і затримали нападника.

Зловмисника відвезли до відділку. Згодом слідчі Нацполіції із прокуратурою оголосили йому підозру за умисні тяжкі тілесні ушкодження.

Стаття передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Наразі чоловікові обирають запобіжний захід. Триває досудове розслідування.

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