"Тридцять років тому ми могли врятувати планету", – New York Times вийде з чорною обкладинкою

Номер журналу The New York Times від 5 серпня вийде з чорною обкладинкою та написом. У журналі буде всього лише один матеріал – стаття Натаніеля Річа під назвою "Втрачаючи Землю".

Про це видання повідомило у своєму Twitter.

Читайте також: Випуск новин за 10:00: Небезпечний фаст-фуд. Скандал у посольстві США

В об'ємному матеріалі автор розповів про десятиліття між 1979 та 1989 роками, коли ще можна було врятувати клімат від незворотних змін та "глобального потепління".

"Тридцять років тому у нас був шанс врятувати планету. Ми могли виправити зміни клімату. Але ми не діяли", – йдеться у повідомленні видання.

Статтю буде проілюстрована серією фотографій Джорджа Cтейнмеца, які він знімав у восьми країнах та Антарктиці для того, щоб показати наслідки незворотних кліматичних змін та впливу людини на планету.

Для цього матеріалу він зробив серію аерофотознімків і відеороликів. Ознайомитися зі статтею можна тут.