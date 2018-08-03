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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

"Тридцять років тому ми могли врятувати планету", – New York Times вийде з чорною обкладинкою

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The New York Times вийде з чорною обкладинкою
The New York Times вийде з чорною обкладинкою / Фото из открытых источников

Номер журналу The New York Times від 5 серпня вийде з чорною обкладинкою та написом. У журналі буде всього лише один матеріал – стаття Натаніеля Річа під назвою "Втрачаючи Землю".

Про це видання повідомило у своєму Twitter.

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В об'ємному матеріалі автор розповів про десятиліття між 1979 та 1989 роками, коли ще можна було врятувати клімат від незворотних змін та "глобального потепління". 

"Тридцять років тому у нас був шанс врятувати планету. Ми могли виправити зміни клімату. Але ми не діяли", – йдеться у повідомленні видання.

Статтю буде проілюстрована серією фотографій Джорджа Cтейнмеца, які він знімав у восьми країнах та Антарктиці для того, щоб показати наслідки незворотних кліматичних змін та впливу людини на планету.

Для цього матеріалу він зробив серію аерофотознімків і відеороликів. Ознайомитися зі статтею можна тут

 

Теги: Новини США
Джерело: 24 Канал
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