Трильйони доларів: у США назвали шокуючу суму збитків від COVID-19 у світі

Пандемія коронавірусу призведе до світових збитків на суму в понад дев'ять трильйонів доларів. Водночас США незадоволені "мізерними", на їхню думку, внесками Китаю в подолання світової кризи.

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що витрати Китаю на боротьбу з коронавірусом є нікчемними, якщо порівнювати їх з наслідками для усієї планети. Про це мовиться в офіційному повідомленні Держдепу в твітері.

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Ця чума вже обійшлася у 90 тисяч життів громадян США. Понад 36 мільйонів американців втратили роботу з березня. У всьому світі – 300 тисяч померлих і, за нашими оцінками, може бути до 9 трильйонів доларів шкоди,

– констатував Помпео.

Зверніть увагу! Глава Китаю Сі Цзіньпін обіцяв протягом найближчих двох років виділити на боротьбу з коронавірусом у світі два мільярди доларів.

Чому США звинувачують Китай у спалаху COVID-19?

Президент США Дональд Трамп та інші американські високопосадовці неодноразово звинувачували Китай у приховуванні інформації про вірус, що й стало, на їхню думку, головною причиною пандемії COVID-19 у світі.

Напередодні 62 країни підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерела походження збудника хвороби COVID-19.

Втім, заклик щодо розслідування викликав осуд Пекіна. Китай звинуватив Австралію в політичній атаці на Пекін. Водночас США не підтримали ініціативу, бо наполягали на більш жорсткому формулюванні, яке б сфокусувало початок розслідування саме на Китаї.

Яка ситуація з коронавірусом у США