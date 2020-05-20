Трильйони доларів: у США назвали шокуючу суму збитків від COVID-19 у світі
Пандемія коронавірусу призведе до світових збитків на суму в понад дев'ять трильйонів доларів. Водночас США незадоволені "мізерними", на їхню думку, внесками Китаю в подолання світової кризи.
Держсекретар США Майк Помпео вважає, що витрати Китаю на боротьбу з коронавірусом є нікчемними, якщо порівнювати їх з наслідками для усієї планети. Про це мовиться в офіційному повідомленні Держдепу в твітері.
Актуально У США від коронавірусу може померти понад мільйон людей: нові розрахунки
Ця чума вже обійшлася у 90 тисяч життів громадян США. Понад 36 мільйонів американців втратили роботу з березня. У всьому світі – 300 тисяч померлих і, за нашими оцінками, може бути до 9 трильйонів доларів шкоди,
– констатував Помпео.
Зверніть увагу! Глава Китаю Сі Цзіньпін обіцяв протягом найближчих двох років виділити на боротьбу з коронавірусом у світі два мільярди доларів.
Чому США звинувачують Китай у спалаху COVID-19?
Президент США Дональд Трамп та інші американські високопосадовці неодноразово звинувачували Китай у приховуванні інформації про вірус, що й стало, на їхню думку, головною причиною пандемії COVID-19 у світі.
Напередодні 62 країни підтримали пропозицію Австралії та Євросоюзу щодо проведення незалежного розслідування джерела походження збудника хвороби COVID-19.
Втім, заклик щодо розслідування викликав осуд Пекіна. Китай звинуватив Австралію в політичній атаці на Пекін. Водночас США не підтримали ініціативу, бо наполягали на більш жорсткому формулюванні, яке б сфокусувало початок розслідування саме на Китаї.
Яка ситуація з коронавірусом у США
- Нова модель розрахунків показала, що до кінця цього року в Америці від коронавірусу може померти до 1,2 мільйона людей.
- Вони з'ясували, що смертність в США від нового коронавірусу виросте в три рази до кінця цього року. Нині летальність коронавірусу в 13 разів перевищує показники смертності сезонного грипу, який складає близько 0,1%.
- Станом на 20 травня ця цифра становить майже 92 тисячі, що більше, ніж в будь-якій іншій країні світу. Також на першому місті США і за кількістю хворих – 1 529 785. Але в країні вже провели понад 12 мільйонів тестів.