Триматиму цю справу під особистим контролем, – Зеленський відреагував на смерть Павлова

Володимир Зеленський заявив, що триматиме справу Костянтина Павлова на особистому контролі. Мера Кривого Рогу знайшли мертвим 15 серпня на веранді будинку у селі Вільне.

Президент наголосив, що 16 серпня заслухає доповідь керівників правоохоронних органів. Вони повідомлять про перші результати розслідування.

Зауважте Мера Кривого Рогу Павлова знайшли застреленим: поліція відкрила кримінальну справу

Зеленський зауважив, що на місці трагедії перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці.

За словами українського лідера, конкретну та перевірену інформацію озвучать лише після проведення експертиз та перших кроків слідства.

Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу,

– наголосив Зеленський.

Президент також висловив співчуття рідним і близьким Павлова.

Смерть Павлова: головне

Мера Кривого Рогу та представника "Опозиційної платформи – За життя" Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі на Дніпропетровщині.

Наразі невідомо: політика вбили чи він скоїв самогубство.

Представник ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що не повірить у версію самогубства.

Текст публікації Зеленського

Завтра заслухаю доповідь керівників правоохоронних органів щодо перших результатів розслідування обставин смерті міського голови Кривого Рогу.

Костянтин Павлов був знайдений мертвим із вогнепальним пораненням на веранді власного будинку. Кримінальне провадження відкрито невідкладно. На місці перебувають керівник поліції Дніпропетровської області, слідчо-оперативні групи та всі необхідні фахівці.

Конкретну та перевірену інформацію матимемо після проведення експертиз та перших кроків слідства. Триматиму цю справу під особистим контролем і наполягаю на регулярних звітах правоохоронців перед громадою Кривого Рогу.

Щирі співчуття рідним і близьким Костянтина Павлова.