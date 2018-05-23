"Тримав Мустафу, поки його били": суд не змінив запобіжний захід одному з нападників на Найєма

Апеляційний суд Києва залишив одного з нападників на народного депутата Мустафу Найєма Умолта Темербулатова під нічним домашнім арештом.

Про це повідомляє Масі Найєм у Facebook.

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Суд ухвалив залишити рішення Шевченківського районного суду міста Києва про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 06:00 до 30 червня 2018 року – без змін,

– зазначає він.

Масі Найєм також розповів, які факти надав прокурор стосовно підозрюваного.

"Під час інциденту підозрюваний заважав потерпілому здійснювати будь-які дії (тобто тримав Мустафу, поки його били)", – розповідає брат Найєма.

Зазначається, що після того, як "Мустафа отримав тілесні ушкодження від особи в розшуку (Мага), Мустафа намагався наздогнати Магу, тоді Темербулатов Умолта зупинив Найєма із застосуванням фізичної сили,

За його словами, підозрюваний кинув нардепа на проїжджу частину дороги, "таким чином давши змогу Магі (інший підозрюваний, який перебуває у розшуку – "24") залишити місце злочину".

Дивіться відео з судового засідання:

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.



2 травня у Шевченківському райсуді Києва трьом нападникам на Найєма було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.