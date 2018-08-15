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Тримайся за людей, які тебе підтримують, – Жадан написав листа політв'язню Грибу

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Сергій Жадан
Сергій Жадан / Фото з відкритих джерел

Український письменник Сергій Жадан звернувся зі словами підтримки до політв'язня Павла Гриба, якого незаконно утримують у слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону.

Про це йдеться у статті видання "Радіо Свобода": Листи політв’язням: Сергій Жадан написав Павлу Грибу – відео.

Упевнений, ти розумієш, що в Україні є багато людей, які хвилюються за тебе і підтримують, не забувають, а головне чекають твого найшвидшого повернення додому. Упевнений, що так і буде, і ти скоро повернешся на Батьківщину. Тримайся за людей, які тебе підтримують,
написав Жадан.

Також у листі він зазначив, що в будь-якій ситуації варто залишатися собою і нічого не боятися. І звернувся до Павла з проханням писати про все, що хвилює і цікавить політв'язня.

Зокрема, донедавна Грибу взагалі не передавали листи в Краснодарькому СІЗО, мовляв, це було заборонено російськими тюремниками.

Читайте також: Хочу, щоб українці про нас не забували: журналісти поспілкувалися з Павлом Грибом

Батько бранця Ігор Гриб також вказав на своїй сторінці у Facebook адресу, за якою можна надсилати листи синові.

 

Хто такий Павло Гриб? Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Нещодавно етапували до СІЗО в Ростові-на-Дону. Життя Павла Гриба перебуває під загрозою, бо він живе з інвалідністю, пов’язаною з порушеннями роботи серцево-судинної системи.

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія заручники
Джерело: 24 канал
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