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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Тримайте його: у Росії підозрюваний намагався втекти із зали суду через стелю: кумедне відео

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      Підозрюваний намагався втекти із зали суду у Москві / скріншот з відео

      Леонід Грейсер, якого судять за нібито вбивство сестри у Москві, спробував втекти з клітки в залі суду на очах у поліції. Після тривалої боротьби, його спустили донизу.

      Відео інциденту опублікував ютуб-канал Life.

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      Чоловіка били електрошокерами, але він все одно продовжував чинити опір. В результаті його повернули назад і відправили під арешт на два місяці.

      Дивіться відео, як підозрюваний у вбивстві тікає із судової зали:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Новини Росії Москва
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