Тримайте його: у Росії підозрюваний намагався втекти із зали суду через стелю: кумедне відео
Леонід Грейсер, якого судять за нібито вбивство сестри у Москві, спробував втекти з клітки в залі суду на очах у поліції. Після тривалої боротьби, його спустили донизу.
Відео інциденту опублікував ютуб-канал Life.
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Чоловіка били електрошокерами, але він все одно продовжував чинити опір. В результаті його повернули назад і відправили під арешт на два місяці.
Дивіться відео, як підозрюваний у вбивстві тікає із судової зали:
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