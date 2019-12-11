Тримайте його: у Росії підозрюваний намагався втекти із зали суду через стелю: кумедне відео

Леонід Грейсер, якого судять за нібито вбивство сестри у Москві, спробував втекти з клітки в залі суду на очах у поліції. Після тривалої боротьби, його спустили донизу.

Відео інциденту опублікував ютуб-канал Life. Це цікаво: У Росії відкриють тюремний шоурум: що там продаватимуть Чоловіка били електрошокерами, але він все одно продовжував чинити опір. В результаті його повернули назад і відправили під арешт на два місяці. Дивіться відео, як підозрюваний у вбивстві тікає із судової зали: