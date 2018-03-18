Тріо сина Повалій приголомшило оригінальним виступом: відео

Тріо "Nude voices", у якому співає Денис Повалій зійшлися у вокальному двобої "Голосу країни" з Єлизаветою Байрак.

У 8 сезоні 8 випуску "Голосу країни" Тріо "Nude voices" та Єлизавета Байрак з команди Тіни Кароль приголомшили глядачів цікавим виконанням, заспівавши мікс з трьох пісень: Dua Lipa – "New Rules", Rihanna – "Work" та Onuka – "Vidlik".

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Усі зіркові тренери були в захваті. На їхню думку, це був найпотужніший і найкращий виступ батлів 8 випуску. Тіна залишила у своїй команді сина Таїсії Повалій Дениса та його тріо "Nude voices".

Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Тріо Nude voices та Єлизавета Байрак – "New Rules - Work - Vidlik​"