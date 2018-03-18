Тріо сина Повалій приголомшило оригінальним виступом: відео
Тріо "Nude voices", у якому співає Денис Повалій зійшлися у вокальному двобої "Голосу країни" з Єлизаветою Байрак.
У 8 сезоні 8 випуску "Голосу країни" Тріо "Nude voices" та Єлизавета Байрак з команди Тіни Кароль приголомшили глядачів цікавим виконанням, заспівавши мікс з трьох пісень: Dua Lipa – "New Rules", Rihanna – "Work" та Onuka – "Vidlik".
Читайте також: Син Таїсії Повалій: що відомо про співака – сина зіркової матусі
Усі зіркові тренери були в захваті. На їхню думку, це був найпотужніший і найкращий виступ батлів 8 випуску. Тіна залишила у своїй команді сина Таїсії Повалій Дениса та його тріо "Nude voices".
Голос країни 8 сезон 8 випуск дивитись онлайн: нокаути – Тріо Nude voices та Єлизавета Байрак – "New Rules - Work - Vidlik"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі