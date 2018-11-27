Триразовий чемпіон НБА потрапив у ДТП: відео зіткнення
У мережі з'явилося відео ДТП за участю розігруючого "Голден Стейт" Стефена Каррі, яке відбулося 23 листопада на автомагістралі в Окленді.
На магістралі в Porsche баскетболіста в’їхали два інших автомобілі. Сам гравець не постраждав.
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Відео аварії за участі чемпіона НБА Стефена Каррі
Зазначимо, що в автомобіль баскетболіста врізався сріблястий Lexus, а ще через 10 хвилин – чорна Honda. В результаті зіткнення Porsche Каррі серйозно постраждав. При цьому провини баскетболіста в аварії немає.
Стефен Каррі є триразовим чемпіоном НБА у складі "Голден Стейт" (2015, 2017, 2018) та дворазовий MVP (2015, 2016).
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Джерело: 24 Канал
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