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      Триразовий чемпіон НБА потрапив у ДТП: відео зіткнення

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      Стефен Каррі потрапив у ДТП: відео
      Стефен Каррі потрапив у ДТП: відео

      У мережі з'явилося відео ДТП за участю розігруючого "Голден Стейт" Стефена Каррі, яке відбулося 23 листопада на автомагістралі в Окленді.

      На магістралі в Porsche баскетболіста в’їхали два інших автомобілі. Сам гравець не постраждав.

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      Відео аварії за участі чемпіона НБА Стефена Каррі

      Зазначимо, що в автомобіль баскетболіста врізався сріблястий Lexus, а ще через 10 хвилин – чорна Honda. В результаті зіткнення Porsche Каррі серйозно постраждав. При цьому провини баскетболіста в аварії немає.

      Стефен Каррі є триразовим чемпіоном НБА у складі "Голден Стейт" (2015, 2017, 2018) та дворазовий MVP (2015, 2016).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Баскетбол Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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