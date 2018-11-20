Тріщини на язиці: причини виникнення та лікування

Далеко не кожен з нас розглядає свій язик у дзеркалі кожен день, а дарма, адже він може розповісти багато про стан здоров’я та спосіб життя.

Язик в тріщинах – це не тільки негарно, але й небезпечно для здоров’я. Така патологія – це сигнал того, що в організмі стався певний збій. У медицині цьому явищу дано термін глосалгія. Прийнято вважати, що ця патологія носить нейросоматичний характер, йдеться у матеріалі udoktora,

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Глоссит – стоматологічне захворювання, яке викликає появу тріщин. На поверхні органу утворюються дрібні тріщини, обрамлені світлими плямами нальоту.

При наявності утворень виникають неприємні відчуття у вигляді печіння і поколювань, в організмі активно починає розвиватися запальний процес, який необхідно вчасно виявити, щоб уникнути подальших проблем.



Тріщини в язиці: симптоми та лікування

Причини виникнення тріщин на язиці:

порушення діяльності центральної нервової системи;

різні хвороби крові;

нездужання, пов’язані з проблемами шлунково-кишкового тракту;

нестача вітамінів в організмі; гормональний збій;

глистяні інвазії.

Ефективність лікування вважається неможливою без виявлення та усунення першопричини цього захворювання. Це можна пов'язати з тим, що тріщини – тільки наслідок порушення важливої ​​функції в організмі. Так що при появі тривожних симптомів: білого нальоту, болю, печіння язика - не зволікаючи, йдіть до лікарні.

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