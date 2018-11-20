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      Тріщини на язиці: причини виникнення та лікування

      333 Читать новость на русском
      Глосалгія – тріщини на язиці
      Глосалгія – тріщини на язиці / sites.google.com

      Далеко не кожен з нас розглядає свій язик у дзеркалі кожен день, а дарма, адже він може розповісти багато про стан здоров’я та спосіб життя.

      Язик в тріщинах – це не тільки негарно, але й небезпечно для здоров’я. Така патологія – це сигнал того, що в організмі стався певний збій. У медицині цьому явищу дано термін глосалгія. Прийнято вважати, що ця патологія носить нейросоматичний характер, йдеться у матеріалі udoktora,

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      Глоссит – стоматологічне захворювання, яке викликає появу тріщин. На поверхні органу утворюються дрібні тріщини, обрамлені світлими плямами нальоту.

      При наявності утворень виникають неприємні відчуття у вигляді печіння і поколювань, в організмі активно починає розвиватися запальний процес, який необхідно вчасно виявити, щоб уникнути подальших проблем.

      Тріщини в язику симптоми та лікування
      Тріщини в язиці: симптоми та лікування

      Причини виникнення тріщин на язиці:

      • порушення діяльності центральної нервової системи;
      • різні хвороби крові;
      • нездужання, пов’язані з проблемами шлунково-кишкового тракту;
      • нестача вітамінів в організмі; гормональний збій;
      • глистяні інвазії.

      Ефективність лікування вважається неможливою без виявлення та усунення першопричини цього захворювання. Це можна пов'язати з тим, що тріщини – тільки наслідок порушення важливої ​​функції в організмі. Так що при появі тривожних симптомів: білого нальоту, болю, печіння язика - не зволікаючи, йдіть до лікарні.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
      Джерело: 24 Канал
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