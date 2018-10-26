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      Трішки вагітна: лікар назвав симптоми хибної вагітності

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      Cимптоми хибної вагітності
      Cимптоми хибної вагітності / thebump.com

      Деякі жінки настільки хочуть дітей, що у них виникають симптоми хибної вагітності.

      Про це пише поведінковий психолог Сергій Кистенів в Instagram.

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      У цьому стані жінка вважає, що вона вагітна, хоча насправді так не є. Вона відчуває всі ознаки, крім плоду в матці.

       
      Хибна вагітність – симптоми:
      • впевненість у своїй вагітності;
      • нудота, блювота вранці;
      • зникнення менструацій, набухання молочних залоз, виділення молозива;
      • збільшення живота (через здуття, а не зростання матки);
      • іноді хибне відчуття рухів плода, при відсутності своєчасної діагностики – відчуття перейм в передбачувану дату "пологів".

      Найчастіше ця патологія зустрічалася у жінок дітородного віку. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів до 9 місяців, були описані випадки довжиною в кілька років.

      Хибна вагітність виникає у жінок, які пережили стрес, що пов'язаний з народженням дітей. До прикладу, це міг бути викидень, смерть новонародженого чи безпліддя.

      Причини хибної вагітності
      Причини хибної вагітності

      Часто хибну вагітність спричиняють психічні розлади.

      Лікар зазначає, що однією з рис хворих жінок є дефіцит дофаміну і збільшення активності сипатичної нервової системи, патологія часто пов’язують з полікістозом яєчників.

      На фоні гормональних розладів та депресії можуть виникнути патологічні скорочення м'язів живота, закрепи. У результаті – здуття і помилкові рухи плода. А через зниження больового порогу виникають перейми.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Хороших гинекологов не бывает много! Доктор @kolyadina_gynecologist Колядина Анна Александровна, предложила рассказать об очень интересной теме- ложная беременность! Подписывайтесь на Анну, она только начала вести блог, но уже написала несколько замечательных статей. И так начнем: ЛОЖНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ. При этом состоянии небеременная женщина считает, что она беременна. У нее появляется все или почти все признаки "интересного положения", кроме роста плода в матке. Симптомы: • уверенность в своей беременности • тошнота, рвота по утрам • исчезновение менструаций, нагрубание молочных желез, выделение молозива • рост живота (за счет вздутия, а не роста матки) • иногда - мнимое ощущение движений плода , а при отсутствии своевременной диагностики - даже ощущение "схваток" в предполагаемую дату "родов" Научное название этого состояния - pseudocyesis, от греческого pseudes (ложный) и kyesis (беременность). Описано чуть более 500 случаев , при этом возрастной диапазон был от 6 до 79 лет, но чаще патология встречалась у женщин детородного возраста. Симптомы длятся от нескольких недель до 9 месяцев, были описаны случаи длиной в несколько лет. Обычно мнимая беременность возникает у женщин, так или иначе испытавших стресс, связанный с деторождением. Это мог быть выкидыш, смерть новорожденного, бесплодие, а иногда и наоборот, сильный страх беременности. Особенно часто pseudocyesis встречается в культурах, в которых рождение и пол детей имеет большое социальное значение. Порой толчком для ложной беременности служат фоновые психические расстройства. Исследований этого явления еще очень мало. Но уже есть данные, что одной из отличительных особенностей больных является дефицит дофамина и увеличение активности симпатической нервной системы. И довольно часто патология сочетается с синдромом поликистозных яичников. На фоне гормональных расстройств и депрессии может возникнуть патологическая сократимость мышц живота, запоры, в результате - вздутие и ложные "шевеления плода", а снижение болевого порога провоцирует ощущение "схваток". Если хотите задать вопрос - отметьте в комментарии @kolyadina_gynecologist

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоров'я Психологія Вагітність і пологи
      Джерело: 24 Канал
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