Трішки вагітна: лікар назвав симптоми хибної вагітності

Деякі жінки настільки хочуть дітей, що у них виникають симптоми хибної вагітності.

Про це пише поведінковий психолог Сергій Кистенів в Instagram.

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У цьому стані жінка вважає, що вона вагітна, хоча насправді так не є. Вона відчуває всі ознаки, крім плоду в матці.

Хибна вагітність – симптоми: • впевненість у своїй вагітності;

• нудота, блювота вранці;

• зникнення менструацій, набухання молочних залоз, виділення молозива;

• збільшення живота (через здуття, а не зростання матки);

• іноді хибне відчуття рухів плода, при відсутності своєчасної діагностики – відчуття перейм в передбачувану дату "пологів".

Найчастіше ця патологія зустрічалася у жінок дітородного віку. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів до 9 місяців, були описані випадки довжиною в кілька років.

Хибна вагітність виникає у жінок, які пережили стрес, що пов'язаний з народженням дітей. До прикладу, це міг бути викидень, смерть новонародженого чи безпліддя.



Причини хибної вагітності

Часто хибну вагітність спричиняють психічні розлади.

Лікар зазначає, що однією з рис хворих жінок є дефіцит дофаміну і збільшення активності сипатичної нервової системи, патологія часто пов’язують з полікістозом яєчників.

На фоні гормональних розладів та депресії можуть виникнути патологічні скорочення м'язів живота, закрепи. У результаті – здуття і помилкові рухи плода. А через зниження больового порогу виникають перейми.

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