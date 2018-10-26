Трішки вагітна: лікар назвав симптоми хибної вагітності
Деякі жінки настільки хочуть дітей, що у них виникають симптоми хибної вагітності.
Про це пише поведінковий психолог Сергій Кистенів в Instagram.
Читайте також: Чим корисні партнерські пологи: пояснює лікар
У цьому стані жінка вважає, що вона вагітна, хоча насправді так не є. Вона відчуває всі ознаки, крім плоду в матці.
• нудота, блювота вранці;
• зникнення менструацій, набухання молочних залоз, виділення молозива;
• збільшення живота (через здуття, а не зростання матки);
• іноді хибне відчуття рухів плода, при відсутності своєчасної діагностики – відчуття перейм в передбачувану дату "пологів".
Найчастіше ця патологія зустрічалася у жінок дітородного віку. Симптоми можуть тривати від кількох тижнів до 9 місяців, були описані випадки довжиною в кілька років.
Хибна вагітність виникає у жінок, які пережили стрес, що пов'язаний з народженням дітей. До прикладу, це міг бути викидень, смерть новонародженого чи безпліддя.
Причини хибної вагітності
Часто хибну вагітність спричиняють психічні розлади.
Лікар зазначає, що однією з рис хворих жінок є дефіцит дофаміну і збільшення активності сипатичної нервової системи, патологія часто пов’язують з полікістозом яєчників.
На фоні гормональних розладів та депресії можуть виникнути патологічні скорочення м'язів живота, закрепи. У результаті – здуття і помилкові рухи плода. А через зниження больового порогу виникають перейми.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.