Тріссі Тейген показала тіло з розтяжками після пологів: фото

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка у травні народила другу дитину, поділилася з шанувальниками відвертими фотографіями про те, як виглядає її тіло після пологів.

Кріссі Тейген опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Зіркова матуся показала відео у сторіз, на якому можна помітити розтяжки на шкірі, що залишилися після вагітності.

Думаю, вони так просто не пройдуть. Ось моє нове тіло,

– зазначила Тейген за кадром.



Кріссі Тейген / Instagram-сторіз

Згодом зірка показала світлину, на якій вона позує топлес зі своїм чоловіком Джоном Лендженом. Коханий ніжно її цілує та обіймає.



Кріссі Тейген з чоловіком / Instagram-сторіз

Допис, поширений chrissy teigen (@chrissyteigen) 7 Лип 2018 р. о 10:04 PDT

Нагадаємо, що Кріссі Тейген народила сина в середині травня цього року. Батьком дитини став виконавець Джон Ледженд, з яким познайомилася більше 10 років тому в 2007 році на зйомках кліпу "Stereo". У пари також є 2-річна донька Луна Сімона.