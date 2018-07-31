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Тріссі Тейген показала тіло з розтяжками після пологів: фото

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Кріссі Тейген
Кріссі Тейген / Колаж 24 канал

Телевізійна зірка та модель Кріссі Тейген, яка у травні народила другу дитину, поділилася з шанувальниками відвертими фотографіями про те, як виглядає її тіло після пологів.

Кріссі Тейген опублікувала знімки на своїй сторінці в Instagram.

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Зіркова матуся показала відео у сторіз, на якому можна помітити розтяжки на шкірі, що залишилися після вагітності.

Думаю, вони так просто не пройдуть. Ось моє нове тіло,
– зазначила Тейген за кадром.

кріссі тейген
Кріссі Тейген / Instagram-сторіз

Згодом зірка показала світлину, на якій вона позує топлес зі своїм чоловіком Джоном Лендженом. Коханий ніжно її цілує та обіймає. 

кріссі тейген
Кріссі Тейген з чоловіком / Instagram-сторіз

Нагадаємо, що Кріссі Тейген народила сина в середині травня цього року. Батьком дитини став виконавець Джон Ледженд, з яким познайомилася більше 10 років тому в 2007 році на зйомках кліпу "Stereo". У пари також є 2-річна донька Луна Сімона.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Зіркові мами Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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