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Наречений Хлої Кардашян був присутній при народженні доньки попри чуток про зраду

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Трістан Топмсон був присутній при народженні доньки
Трістан Топмсон був присутній при народженні доньки / Фото з відкритих джерел

У мережі з'явилося фото, яке підтверджує, що наречений Хлої Кардашян Трістан Томпсон був присутній при народженні дитини.

Незважаючи на недавній скандал, який виникнув між зірковою парою після звинувачення Трістана у зраді, баскетболіст був присутній у народженні його доньки дитини, йдеться у виданні The Mirror.

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Фото з припаркованою на території лікарні автівкою Трістана опублікували очевидці у Twitter.

Також відомо, що незважаючи на зраду, Хлоя була рада бачити Трістана при народженні доньки.

"Цей скандал не прикрашує їхні відносини, але народження дитини призупинить подальший розвиток конфлікту, адже зараз вся увага має бути прикута до дитини", – повідомляє інсайдер видання Page Six.

Нагадаємо, що декілька днів тому в мережі з’явилось відео, де на третьому місяці вагітності Хлої її коханий Трістан дозволяв собі цілуватись з іншими жінками у клубі, а цього тижня – навіть провести ніч в одному з готелів із працівницею нью-йоркського стриптиз-клубу Лані Блер. Коли Хлоя Кардашян дізналася про цю новину, у неї почалися передчасні перейми, адже вона мала народити доньку наприкінці квітня.

Теги: LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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