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      Триває десятиліттями: як в державних медичних закладах чинять свавілля та уникають реформ

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      Триває десятиліттями: як в державних медичних закладах чинять свавілля та уникають реформ

      Державні медичні заклади в Україні досить часто протиставляють себе державному управлінцю – очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун. Це ніщо інше, як боротьба систем та небажання тих, хто комфортно почувався, очолюючи корупційні схеми, бодай на йоту щось змінювати.

      Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка Тетяна Мартинюк.

      Читайте також: Тодуров боїться втратити своє феодальне князівство, – Супрун про сутички в Інституті серця

      Вона розповіла, що відомий український кардіохірург Борис Тодуров у розпал різдвяних свят знову став ньюзмейкером. А все – через перевибори директора Інституту серця, який він очолює з 2013 року.

      За слова журналістки, в будній день в Інституті відбувався внутрішній тренінг, на якому керівник розповідав персоналу, як треба діяти в екстремальних ситуаціях, зокрема протистояти провокаціям. 

      Борис Тодуров
      Борис Тодуров

      Це була закрита подія, інформація про яку дійшла до активістів, тож вони вирішили розвідати що й до чого, заславши на той тренінг дівчину, яка писала розмови у залі на диктофон. З оприлюднених записів чутно, про що говорять: якщо на горизонті з'являться активісти, їх треба провокувати на фізичну агресію. А найкраще одразу симулювати роль жертви, аби повернути ситуацію на свій бік

      Тетяна також зазначила, що чужинку таки виявили. Активісти із руху "С14" взялися визволяти свою шпигунку, а лікарі у відповідь заявили про напад невідомих та викликали поліцію.


      Затриманих під час сутичок праворадикалів доставили у відділення поліції

      Не обійшлося і без політичних заяв.

      Інцидент з активістами, на думку Тодурова, може бути вигідний очільниці МОЗ Уляні Супрун. Адже на одну подію у Тодурова та Супрун погляди виявилися діаметрально різними. Тодуров обурився фактом того, що Міністерство охорони здоров'я не стало на його захист у цій ситуації та зажадало пояснень щодо тренінгу,
      – прокоментувала Мартинюк.

      І додала, що про натягнуті стосунки Тодурова та пані Супрун відомо давно. В розпал новорічних свят у 2016 році Тодуров прямо звинуватив жінку в зриві закупівель медикаментів та, як наслідок – у смертях пацієнтів. На той момент Супрун перебувала на посаді лише декілька місяців. 

      Журналістка також повідомила, що в Одеському медуніверситеті справи не кращі. Після того, як в.о. ректора там призначили Юрія Сухіна, в навчальному закладі почала відбуватися справжня революція. 

      Пан Сухін почав видавати один за одним накази, на вході встановили турнікети, а вхід до будівлі зробили за спеціальними списками, частина співробітників одразу потрапила під скорочення.

      На офіційній сторінці медуніверситету від імені колективу з'явилася подяка на адресу президента, прем'єра та спікера парламенту за сприяння у звільненні медуніверситету від рейдерів, якими прибічники Сухіна вважають Міністерство охорони здоров'я,
      – запевнила вона.

      Мартинюк пояснила, що раніше МОЗ попередило закупівлю університетом робота-хірурга за бюджетні гроші у той час, коли аудиторії в закладі не ремонтувалися десятиліттями. Міністерська комісія також виявила документи на лабораторію, якої по факту й не було, та на неї університет спромігся витратити понад 67 мільйонів гривень.

      Юрій Сухін
      Юрій Сухін

      "Державні медичні установи та вищі навчальні заклади оголошують відверту війну очільниці Міністерства охорони здоров'я Уляні Супрун", – наголосила Тетяна Мартинюк.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 26 грудня 2018

       

      Теги: Новини України Новини Києва Міністерство охорони здоров’я Уляна Супрун Медицина Новини Одеси Корупція Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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