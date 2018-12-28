Трійка лідерів – Тимошенко, Порошенко, Зеленський – може змінитися: експерт про вибори 2019 року

Про корупцію і рейтинг Порошенка, діяльність Саакашвілі в Україні та олігархів, які можуть вплинути на майбутні президентські та парламентські вибори – у прямому ефірі 24 каналу розповів експерт та політолог Олександр Солонтай.

"Олігархи можуть "виростити" або "втопити" кандидата в президенти"

– На визначення людей сильно повпливають не стільки об'єднання кандидатів, хоч і це також, скільки олігархи.Коломойський, Ахметов, Пінчук, Фірташ, Медведчук – це реальні гравці на полі впливу на думку людей. Вони з своїми каналами та іншими медіаресурсами можуть допомогти "вирости" кандидату, а можуть і "втопити" його.

– Не варто скидати з шальок терезів саму виборчу кампанію, під час якої вдалі ходи кандидатів можуть змінити історію. І трійка "Тимошенко – Порошенко – Зеленський" може суттєво видозмінитися.

Про діяльність Саакашвілі в Україні

– Всією своєю діяльністю Саакашвілі, фактично, дискредитував президента не менше, ніж сам себе. Грузинський президент був одним із тих політиків, хто свідомо прийняв рішення про те, що він "політично" тоне, але із собою на дно прагнув забрати й Петра Порошенка.

– За певних обставин Саакашвілі таки зможе повернутися. Та наступні президенти чи прем'єр-міністри вже навчені співпрацею з ним. Вони знатимуть, що це небезпечно не лише для опонента, але й для самого себе. Саме тому Саакашвілі може назавжди залишитися ветераном в українській політиці. Та те, що він наніс серйозну репутаційну шкоду Петру Порошенку в першій половині 2018 року – це очевидний факт.

Про антирейтинг Порошенка через корупцію

– Петро Порошенко замість того, щоб очолити боротьбу з нею та набрати на цьому собі балів, став одним із тих, хто прикрив всіх корупціонерів і очевидно не просто так. Але суспільство це не оцінило, тому досі продовжує зростати антирейтинг Порошенка. Якщо копнути глибше у сьогоднішні рейтинги, у яких Петро Олексійович перебуває на другому місці, видно, що в нього збільшився і антирейтинг. Тому в другому турі він програє всім.

– В Україні політика давно стала способом наживи та бізнесу. Для влади боротьба з корупцією – це звільнення сільських голів, проте на вищому рівні політики свідомо вичавлюють гроші з людей.

П ро роботу парламенту напередодні виборів 2019 року

– Парламент у рік виборів буде збиратися виключно для прийняття дуже важливих та урочистих речей. Таких як, наприклад, ухвалення символічних змін до Конституції, або ж порушити питання по якому виборчому закону їм вигідніше переобирати самих себе у парламент. Їх максимум – прийняти пару символічних рішень, які їм будуть необхідні.

– Я вважаю, що депутати Верховної Ради дочекаються результатів президентських виборів, оцінять політичну ситуацію в країні, а вже потім будуть розв'язувати свої питання. Українцям варто очікувати зміни політичної еліти, адже за минулі вибори Верховна Рада оновилася, з'явилися нові обличчя.