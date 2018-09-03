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Трьох українських спортсменів спіймали на вживанні допінгу

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Трьох українців спіймали на допінгу
Трьох українців спіймали на допінгу

Федерація плавання України під час чемпіонату України з плавання в місті Харкові провела відбір біологічних проб фахівцями Національного антидопінгового центру (НАДЦ).

Три проби виявили наявність заборонених субстанцій в організмах спортсменів, а саме у Юлії Крутоголової, Олексія Іванова та Тетяни Кудако, пише сайт Федерації плавання України.

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НАДЦ здійснив комплекс процедурних дій щодо виявлення усіх обставин порушення антидопінгового законодавства та прийняв рішення дискваліфікувати усіх трьох спортсменів строком до липня 2022 року.

Інформація про порушення та санкції направлена до відома Міжнародної федерації плавання (FINA) та Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

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Теги: Спорт плавання Допінг
Джерело: 24 Канал
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