Трохи "понтовий" і любить рослини, – сусіди про харківського мажора

Сусіди 16-річного Миколи з Харкова, який скоїв смертельну ДТП, розповіли, що хлопець не відрізнявся поганою поведінкою. Поводився, мовляв, як "звичайний хлопець",

У Миколи є ще брат та дві сестри, – сусіди

Інформація про адресу проживання Миколи з'явилася в мережі ввечері 27 жовтня. Вже зранку наступного дня під'їзд багатоповерхівки був розписаний гнівними написами "Тобі не сховатися", "помри", "виродок", "розстріляти" тощо.

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Місцеві журналісти вирішили поспілкуватися з мешканцями будинку. Ті розповіли, що Микола дуже любить рослини.

Звичайний хлопець 16-ти років. Нічого за ним не помічали. Квіти постійно поливав на вулиці,

– розповіла молода пара.

З Миколою сусіди спілкувалися мало. Однак розповіли, що у нього ще є молодший брат та дві сестри, які лише нещодавно народилися. Підліток говорив, що займається м'ясом й іноді працює вночі.

"Хлопець він ніби не поганий, але понтовий. "Я ночами м'ясо приймаю, всяке таке". Він тут постійно займався деревами – щось підливав, садив. Я колись зробив столик та лавочки. Він підійшов і запитав, чому я дерево зрубав", – розповів місцевий мешканець.

До речі, ще один сусід пригадав, як колись знайшов документи матері Миколи. Коли він відніс їх жінці, то та віддячилася грошима: "Дала мені 50 чи 100 доларів".

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За словами мешканця будинку, після інформації про ДТП він сумнівався, що винуватцем є саме Микола. Все через плутанину з машинами та особистим життям підлітка – той казав, що має "дружину", а нещодавно ремонтував у дворі синій ВАЗ-2101. Проте харків'янин не виключає, що той міг так називати свою дівчину.

Журналісти навели низку аргументів, які підтверджують, що водій Infiniti дійсно живе за цією адресою:

сусід сім'ї розповів, що мати підлітка має автомобіль Dodge. Саме на ньому патрульні зупинили Миколу у вересні 2021 року;

місцеві стверджували, що підліток активно займається рослинами на подвір'ї. Про це батько фігуранта також говорив в інтерв'ю;

мешканці будинку підтвердили, що хлопець із розбитою головою на фотографіях схожий на їхнього сусіда.

Коротко про смертельну ДТП у Харкові