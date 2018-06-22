Трохи поправився і дозволили побачення з мамою: адвокат розповів втішні новини від Кольченка

Незаконно засудженого у Росії українського політв'язня Олександра Кольченка відвідав адвокат.

Про це вранці 22 червня у своєму Faceboook повідомив правозахисник Микола Щур.

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За словами правозахисника, йому вдалось по телефону поспілкуватись із захисником Кольченка.

Адвокат розповів, що Олександр, як і раніше, перебуває у медичній частині, але тепер він уже не сам в палаті, до нього підселили "співкамерника".

Після припинення голодування Кольченко трохи набрав ваги і тепер важить приблизно 62 кілограми. Кожне його годування знімають на камеру.

Українцеві дозволили тривале побачення з мамою, яке заплановане на 28-30 липня.

Зараз Саші приносять багато листів, в тому числі і українською та іншими мовами. Раніше цього не було,

– додав адвокат.

Адвокат також розповів, що 18 червня Кольченка викликали до начальника колонії, цікавились його здоров'ям. Українець відмовився від подальшого спілкування з ними, заявив, що хоче спілкуватись з українським омбудсменом.

До слова, український омбудсмен Людмила Денісова у своєму Facebook запевнила, що робитиме все можливе, аби якнайшвидше зустрітись з Кольченком.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вже майже тиждень перебуває у Росії, проте за цей час їй так і не вдалось відвідати жодного з утримуваних в РФ українців.