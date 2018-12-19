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      Тролейбус із пасажирами загорівся у Києві: відео

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      У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами: у результаті ніхто не постраждав (ілюстративне фото)
      У Києві на ходу загорівся тролейбус із пасажирами: у результаті ніхто не постраждав (ілюстративне фото) / Соцмережі

      Увечері 19 грудня у Києві на вулиці Олени Теліги прямо під час руху спалахнув тролейбус. На щастя, у результаті ніхто не постраждав.

      Відео інциденту уже з’явилося у мережі. Відповідний ролик опублікував ресурс "Київ оперативний".

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      Як видно з кадрів, займання сталося на даху транспортного засобу, відтак, аби ліквідувати наслідки, водію довелося туди видертися – гасив він пожежу вогнегасником.

      У "Київпастрансі", зі свого боку, зазначили, що унаслідок пожежі ніхто не постраждав. 

      "Водій оперативно зупинив рухомий склад і висадив усіх пасажирів. Наразі тролейбус відбуксовано в депо. Причини загоряння буде встановлювати експертна комісія", – додали у комунальному підприємстві. 

      Нагадаємо, схожий випадок нещодавно стався у Харкові, де також на вулиці Гвардійців-Широнінців на ходу загорівся тролейбус із людьми. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

      Теги: Новини України Транспорт Пожежа Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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