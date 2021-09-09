У мережі одразу оприлюднили відео камер спостереження, де видно цей момент. Трос впав на жінку об 11:54.

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Просто різко зупинився

На відео транспорт просто їде дорогою та різко зупиняється. У цей момент із нього наче вистрілила одна частина контактних елементів, яка полетіла на тротуар.

Там цей тролейбусний трос потрапив на жінку в зеленій куртці та повалив її на землю. Вона йшла приблизно за півтора метра від краю тротуару. Наразі невідомо, що спричинило таке ламання електротранспорту.

Момент падіння тролейбусного троса на жінку: дивіться відео телеграму "Типовий Харків"

Який стан цієї жінки

Newsroom повідомляє, що про стан потерпілої пенсіонерки розповів директор місцевого Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, 75-річна пенсіонерка отримала рвану рану голови.

У швидку щодо цього випадку звернулися приблизно о 12 годині. Медики швидко прибули на це місце та надали першу допомогу та забрали потерпілу в лікарню.



Швидка, яку викликали на місце події / Фото телеграму "Типовий Харків"

Схожий інцидент у столиці

На Харківському шосе в Києві 7 вересня в маршрутки відлетіла задня напіввісь. Два колеса полетіли в сторону зупинки.

Там вони врізалися в сміттєву урну та скло кіоску, де продаються квіти. Люди внаслідок цієї події не постраждали.