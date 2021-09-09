Тролейбусний трос придавив пенсіонерку з Харкова: з'явилось відео моменту падіння
Джерело:телеграм "Типовий Харків"
На вулиці Сумській у Харкові тролейбусний трос відвалився та впав на літню жінку. Він повалив її на землю та придавив. ЗМІ повідомляють, що вона відправилася до лікарні із раною на голові.
У мережі одразу оприлюднили відео камер спостереження, де видно цей момент. Трос впав на жінку об 11:54.
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Просто різко зупинився
На відео транспорт просто їде дорогою та різко зупиняється. У цей момент із нього наче вистрілила одна частина контактних елементів, яка полетіла на тротуар.
Там цей тролейбусний трос потрапив на жінку в зеленій куртці та повалив її на землю. Вона йшла приблизно за півтора метра від краю тротуару. Наразі невідомо, що спричинило таке ламання електротранспорту.
Момент падіння тролейбусного троса на жінку: дивіться відео телеграму "Типовий Харків"
Який стан цієї жінки
Newsroom повідомляє, що про стан потерпілої пенсіонерки розповів директор місцевого Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, 75-річна пенсіонерка отримала рвану рану голови.
У швидку щодо цього випадку звернулися приблизно о 12 годині. Медики швидко прибули на це місце та надали першу допомогу та забрали потерпілу в лікарню.
Швидка, яку викликали на місце події / Фото телеграму "Типовий Харків"
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