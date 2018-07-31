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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Тролінг задля боротьби з агресором, – Об'єднанні сили про "вкрадений" ролик армії Росії

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Українські військові запевняють, що ролик до дня Сил Спеціальних операцій вони намагалися потролити агресора
Українські військові запевняють, що ролик до дня Сил Спеціальних операцій вони намагалися потролити агресора / Соцмережі

Представники Об'єднаних сил стверджують, що вони навмисно використали слова з російської реклами служби армії. За їхніми словами, було використано такий прийом, як "тролінг", а мета – боротьба з російською пропагандою.

Раніше журналіст Левко Стек заувуажив, що у ролику з нагоди дворіччя Сил Спеціальних операцій було використано текст з російської реклами служби армії.

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Цей факт неабияк його обурив, відтак він підкреслив, що відео ілюструє слова як позицію командувача операції на Донбасі, так і те, що воно є крадіжкою.

У Штабі ООС зі свого боку подякували журналісту за увагу до відео.

"Відділ спеціальних операцій Об’єднаних сил планує та здійснює відповідні заходи щодо боротьби з російським агресором. Українські спецпризначенці та підрозділи інформаційно-психологічних операцій, які входять до складу Об’єднаних сил використовують різні методи та способи у боротьбі з російською армією", – підкреслюють представники Об’єднаних сил.

Крім того, українські військові запевнили, що нічого не крали, а використали прийом, який називається "тролінгом".

До дня Сил спеціальних операцій фахівці з інформаційної боротьби підготували та показали відповідний відео ролик, який за замислом цієї інформаційної дії містить слова з російського відео 2014 року. Цей прийом ми називаємо "тролінгом". Зазначений сюжет у день нашого свята мав боротися з російською пропагандою. Військовослужбовці відділу та підрозділів Сил спеціальних операцій, що входять до Об’єднаних сил знали про зазначений "тролінг" і з розумінням поставились до того, що працювали навіть у своє свято,
– наголосили вони.

Також у прес-центрі Об’єднаних сил зауважили, цю роботу сповна оціненив як ворог, та і такі уважні журналісти, як Левко Стек.

 

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Збройні Сили України Операція Об'єднаних сил Російська пропаганда
Джерело: 24 канал
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