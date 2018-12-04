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      "Тропікамід" і смерть російського футболіста: що це за препарат та яка його дія

      386 Читать новость на русском
      Олексій Ломакін
      Тропікамід: що це за ліки / ukr.segodnya.ua

      Футболіст "Локомотива" Олексій Ломакін, якого знайшли мертвим у Москві, за словами матері, інколи вживав препарат "Тропікамід".

      24 канал писав, що 3 грудня у Москві поліцейські виявили тіло 18-річного футболіста "Локомотива" Олексія Ломакіна. 

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      У клубі вже підтвердили його смерть. За попередньою інформацією футболіст замерз на смерть. Матір Олексія заявила, що її син вживає лікарський препарат "Тропікамід", від якого "його поведінка стає неадекватною".

      Що таке "Тропікамід"

      • Препарат "Тропікамід" застосовується в офтальмології та випускається за рецептом, як каплі для очей. Він розширює зіницю і робить око нерухомим.

      • "Тропікамід" відноситься до стимуляторів, однак входить в перелік дозволених препаратів Всесвітнього антидопінгового агенства (WADA).

      • "Тропікамід" виявляє виражену М-хонолітичну активність (також відноситься атропін, який капають окулісти для розширення зіниць).

      • Його часто використовують наркозалежні, однак вводять в вену. Після прийому препарату підшкірно спостерігаються галюцинацій та сильний жар.

      • Летальні випадки прийому препарату бувають рідко, але спостерігаються при неправильному застосуванні "Тропікаміду" (наприклад через носову порожнину), або взаємодію з алкоголем.

      Щоб встановити істину причину смерті буде призначена судмедекспертиза. 

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      Теги: Спорт Новини Росії Медицина Здоров'я
      Джерело: Здоров'я 24
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