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      Тропіки в українському селі: як місцеві бізнесмени вирощують банани поряд з грушками

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      Тропіки в українському селі

      Створити тропіки в українському селі, і не просто створити, а ще й вирощувати там екзотичні фрукти та овочі, думаєте, це реально? Десяток українських бізнесменів каже, що це не тільки реально, а й прибутково. Ці відчайдухи з різних причин вирішили започаткувати власний бізнес, були навіть такі, хто це робив заради цікавості.

      Звичайно, такий бізнес не панацея для українського села, але це ще одна можливість привернути увагу до проблем таких маленьких населених пунктів. Адже після реклами, яку, до речі, зазвичай роблять самі ж відвідувачі, такі села стають своєрідною Меккою для школярів і різних любителів екзотики.

      У селі Липники, що розташоване на Львівщині, можуть гордо казати, що в них на деревах таки ростуть банани. Тут працює перша в Західній Україні бананова ферма. Її власники – місцева сім'я Трушів. Вирощуванням цього тропічного фрукта Андрій, його дружина Надія та батько Ярослав займаються вже два з половиною роки.

      Якщо банани, які ростуть у вегетації на холодній і вологій Львівщині, – це таки дивина, то на теплій Миколаївщині вони не мали б бути екзотикою. Ось уже кілька років на своєму обійсті В'ячеслав Карабаджак намагається виростити сорт банана, або, як ще його називають, пау-пау, або азиміна, зазначають у Маяк Media.

      Натомість на Поділлі, поруч із річкою Серетою, є мальовниче містечко Чортків. І багато хто з українців знає його завдяки чудовій архітектурі й легендам. Але зовсім поруч розкинулось маленьке село, яке дорогою у Чортків чомусь усі минають. А дарма – адже у Вигнанці живе ще один експериментатор. Його екзотичний сад почав розростатися 10 років тому із появою перших саджанців… хурми.

      Більше – читайте у спецпроєкті "Тропіки в українському селі"

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      Теги: Новини України Публікації Сільське господарство
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