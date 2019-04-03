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      Троянда пустелі: будівля національного музею Катару вражає зовні і всередині

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      Національний музей Катару відкрився у Досі
      Національний музей Катару відкрився у Досі / Getty images

      У місті Доха відкрився довгоочікуваний Національний музей Катару, будівлю якого спроектував відомий французький архітектор Жан Нувель.

      Будівлю ще до відкриття називали однією з найочікуваніших споруд 2019 року.

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      На створення проекту музею лауреат Прітцкерівської премії Жан Нувель надихнув звичайний гіпс. А саме його особливий морфологічний різновид, який поетично називають "трояндою пустелі". Утворюється він переважно в пустелі, коли через багатий гіпсом пісок проходить дощова вода.

      музей катар гіпс троянда пустелі
      Різновид гіпсу, який надихнув Жана Нувеля на проект Національного музею Катару

      Будівля площею понад 40 тисяч метрів квадратних розташована на відомій набережній Корніш і зовні й справді нагадує розгалужену троянду.

      Екстер'єр будівлі складається з дископодібних конструкцій різного діаметру. Їх комбінували зі сталі, скла, фіброцементу, аби будь-яким способом відтворити пластиноподібну форму цього незвичного мінералу.

      музей Катар будівля Доха
      Будівля Національного музею Катару у Досі

      За задумом архітектора, від одного лише погляду на будівлю у відвідувачів мало б складатись враження повного занурення як в пустелю, так і в море, адже Персидський півострів омивається водами Персидської затоки.

      Експозиція музею вражає не менше, ніж його зовнішній вигляд. В 11 галереях представлені артефакти, присвячені музиці, поезії, археології. Відвідувач може не лише познайомитись з багатою історією Катару, завдяки інтерактивним технологіям може буквально стати її учасником.

       

       

      Будівництво музею обійшлось Катару у 434 мільйони доларів.

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      Теги: Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі Катар Новини нерухомості
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