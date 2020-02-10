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      Троє 5-річних дітей загинули під кригою на Запоріжжі

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      На ставку загинуло троє дітей / tsn.ua

      У Запорізькій області троє дітей провалились під кригу на місцевому ставку. Медикам не вдалось врятувати малолітніх.

      Дівчинка та двоє хлопчиків 2014 року народження пішли гуляти, але довго не повертались додому, повідомляє поліція Запорізької області.

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      Батьки знайшли дітей самостійно у воді на місцевому ставку. Лікарі швидкої допомоги не змогли врятувати дітей.

      Обставини та причини події встановлюють правоохоронці.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Діти і неповнолітні
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