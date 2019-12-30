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      Троє чоловіків отримають по 15 років за зйомки порно з дітьми

      446 Читать новость на русском
      Троє чоловіків отримають по 15 років за зйомки порнофільмів із неповнолітніми / pl.npu.gov.ua/

      Мешканець Полтави в інтернеті побачив непристойні світлини і відео з дітьми. Він звернувся до поліції.

      Кіберполіція викрила анонімну мережу, через яку спільники поширювали заборонений контент.

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      Під час обшуків поліція знайшла близько 2 терабайтів відео, на яких 143 сцени сексуального характеру. Злочинці для зйомок використовували дівчат віком від 8 до 17 років. У квартирах, що орендували чоловіки, співробітники поліції вилучили понад 10 тисяч доларів і близько 300 тисяч гривень готівкою. Іще понад 150 тисяч гривень заарештували на банківських рахунках.

      Кіберполіція неповнолітні
      Поліція затримала трьох чоловіків, які займались зйомкою дитячого порно / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб висунути фігурантам звинувачення у скоєнні зґвалтувань, розбещенні неповнолітніх і малолітніх, а також у виготовленні і розповсюдженні порнографічної продукції з метою отримання надприбутків.

      Кіберполіція неповнолітні
      Поліція затримала трьох чоловіків, які займались зйомкою дитячого порно / Фото: Нацполіція

      Одного чоловіка суд взяв під варту. Другого, який був пособником злочинної діяльності, відпустили під заставу. Третього – оголосили в міжнародний розшук та заочно обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає фігурантів винними у сукупності цих злочинів, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

      кібрполіція неповнолітні
      Поліція затримала трьох чоловіків, які займались зйомкою дитячого порно / Фото: Нацполіція

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      сьогодні
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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Полтави Новини Києва Кібербезпека Діти і неповнолітні
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