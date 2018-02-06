Троє чоловіків провалились під кригу у Дніпрі: фото порятунку

Троє рибалок вийшли на кригу порибалити на річці Дніпро. Та відійшовши від берега на 150 метрів усі троє провалились під лід.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області. Інцидент стався у Новокодакському районі Дніпра на житловому масиві Червоний Камінь.

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"До прибуття рятувальників місцевими мешканцями вдалось витягти двох чоловіків 1974 та 1969 років народження. Третього рибалку, чоловіка 1984 р.н. рятувальники спільно із водолазною групою витягли та доставили до берега", – йдеться у повідомленні.

Всіх постраждалих доставили у лікарню імені Мечникова з попереднім діагнозом – загальне переохолодження II ступеня.

Троє рибалок провалились під кригу у Дніпрі

Троє рибалок провалились під кригу у Дніпрі