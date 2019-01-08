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      Троє гравців не прибули до Полтави на перший збір "Ворскли"

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      Гравці "Ворскли" на стадіоні у Полтаві
      Гравці "Ворскли" на стадіоні у Полтаві / ФК "Ворскла"

      Полтавська "Ворскла" першою з українських клубів вийшла із зимової перерви. Команда зібрала у Полтаві, однак троє гравців так і не прибули на збір.

      Як йдеться в повідомленні на сайті клубу, немає у команді Михайла Сергійчука, в якого наприкінці року збіг термін особистої угоди з клубом. Через застуду не прибув на збір В’ячеслав Шарпар.

      Читайте також: Трансфери українських клубів 2019 року

      "Поки не з’ясованим залишається і питання орендованого у донецького "Шахтаря" Владислава Кулача. Між сторонами тривають перемовини", – повідомили у клубі.

      Натомість разом зі всіма вже тренувався Сандро Кобахідзе який пропустив майже всю єврокубкову кампанію "біло-зелених" через травму, що потребувала операції на плечі. Приступив до індивідуальних занять Дмитро Кравченко.

      Після взаємних привітань із новорічними святами і традиційних настановчих зборів із керівництвом клубу, всі вийшли на першу в новому році пробіжку засніженими легкоатлетичними доріжками стадіону.

      Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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