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      Троє українських арбітрів були відсторонені від суддівства Суперліги з баскетболу

      16 Читать новость на русском
      Українські арбітри відсторонені до грудня
      Українські арбітри відсторонені до грудня / fbu.ua

      Директорат чемпіонату України з баскетболу відсторонив трьох суддів матчу Суперліги між "Політехніком" і "Миколаєвом".

      Зустріч відбулася 7 листопада і закінчилася перемогою "Миколаєва" з рахунком 77:75. У кінцівці матчу, як повідомляє сайт ФБУ, судді не помітили порушення правил Сергієм Приймаком з "Миколаєва" на Тілджоні Кромері.

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      Через помилку, яка могла надати прямий вплив на результат матчу, директорат прийняв рішення оштрафувати суддю Олександра Доценка, а всю суддівську бригаду відсторонили від матчів Суперліги до грудня.

      Також ФБУ повідомляє, що харківський "Політехнік" оштрафований через те, що не зміг забезпечити належну безпеку для всіх учасників матчу. На майданчик під час матчу вийшов уболівальник, а на адресу судді звучали образи і погрози.

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      Теги: Спорт Баскетбол чемпіонат України з баскетболу
      Джерело: 24 Канал
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