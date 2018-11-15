Троє українців увійшли в топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

Відразу три футболіста збірної України зараз знаходяться в сотні найкорисніших гравців Ліги Європи.

Серед них двоє гравців "Динамо": Віктор Циганков та Віталій Миколенко. Перший посідає 15 місце рейтингу, другий – 57-е.

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Також у списку топ-100 найкращих футболістів Ліги Європи є український хавбек "Генка" Руслан Маліновський. Півзахисник перебуває на 45 сходинці.



Топ-3 українців у рейтингу Ліги Європи

Зазначимо, що рейтинг складено на основі ігрової форми футболістів не тільки за результатами поєдинків Ліги Європи, але і за виступами в національній першості.

Нагадаємо, що в недавньому матчі 4 туру групового етапу Ліги Європи проти "Ренна" (3:1) Циганков відзначився двома результативними передачами, а Миколенко забив гол і оформив асист.

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