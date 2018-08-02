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Троє українців виграли стипендію на навчання в один з найпрестижніших вишів США

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Про українців в Америці знають не лише з кримінальних хронік. Часто наші співвітчизники стають студентами найпрестижніших вишів, зокрема, Стенфордського. Валізи до США пакують заступниця міністра, засновник освітніх онлайн-курсів і антикорупціонерка, адже вони зуміли виграти стипендію.

Відома поборниця корупції в Україні виграла стипендію на навчальну програму в одному із найкращих освітніх закладів у світі – Стенфордському університеті. Дарма, що доведеться покинути звичне життя на цілий рік, проте таким шансом знехтувати не могла.

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"Там дуже цікаві курси я дивилася. Є про те, як боротися із популізмом у демократичних країнах в світі. Це те, що перш за все мене цікавить. Тому що в нас люди звикли як: всі корупціонери, всі навколо погані, але цей хача б лавочки ставить, я за нього буду голосувати", – розповіла член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Олександра Устінова
Олександра Устінова

Конкурс на стипендію був шаленим, згадує Іван, якому також вдалося потрапити до трійки щасливчиків. 670 заявок і всього 3 вакантні місця. Звісно, адже серед викладачів екс-держсекретар США Кондоліза Райс, нейробіолог Роберт Сапольськи, економіст Френсіс Фукуяма.

"Головна мета для кожного із учасників – це виконання власного проекту. Для мене це проект, яким буде освітня система майбутнього. І як побудувати освітню систему майбутнього в Україні, після мого повернення", – наголосив засновник освітніх онлайн-курсів Prometheus Іван Примаченко.

Іван Примаченко
Іван Примаченко

Наталія Микольська, третя з учасниць цьогорічної стенфордської програми, в ефірі 24 каналу запевнила, що її випускний проект дасть відповідь на питання, як привчити американців до Made in Ukraine.

"Ця програма буде відбуватися у Кремнієвій долині. Це місце, де підприємництво, де дух підприємництва, де інновації, де інформаційні технології, комунікаційні технології, старт-апи – це щоденне життя. Відповідно, одна з частин мого проекту стосуватиметься власне популяризації України і українського бізнесу в Кремнієвій долині", – прокоментувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

Наталія Микольська
Наталія Микольська

Олександр Стародубцев вже завершив навчання у Стенфорді і лише днями повернувся із Каліфорнії. Він був співзасновником системи електронних закупівель ProZorro. Тож тепер буде докорінно змінювати державну службу. Бо без ефективної бюрократії, запевняє, ми не побудуємо нову державу.

"Коли ви регулюєте чиновників, і намагаєтеся створити такі правила, щоб вони точно нікуди не ділися, то ви граїте по їхнім правилах, на їхньому полі, в їхню гру. "Гуд лак". Вони орієнтуються в цьому точно краще, ніж ми всі", – зазначив співзасновник ProZorro Олександр Стародубцев.

Олександр Стародубцев
Олександр Стародубцев

Потрібно докорінно змінити культуру мислення чиновників. Переконаний у цьому допоможе створення електронної систему обліку державних чиновників і їхніх функцій. Щоб були підзвітні.

Система, в якій хто-завгодно міг би зайти і подивитися, скільки в нас чиновників, що вони роблять, скільки вони грошей отримують, які в них плани, які в них цілі, яке в них виконання цих цілей,
– підкреслив Олександр Стародубцев.

Вивчивши досвід країн третього світу у Стенфорді, тепер Стародубцев переконаний, що Україна – це Європа, а не африканська країна, у чому нас часто намагаються переконати. Тож радить вчитися гуртуватися і йти на компроміси, більше працювати і менше нарікати, щодня змінюючи країну на краще. 

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Новини США Освіта Реформи
Джерело: 24 канал
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