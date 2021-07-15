Зсув ґрунту стався на 337 кілометрі автомобільної дороги Київ – Одеса. Дорожники наживають причиною тривалі рясні дощі. Також на ситуацію вплинула деформація дорожнього покриття.

До речі На трасі Київ – Одеса вантажівка збила двох дорожніх працівників: відео

Дорогу вже лагодять

  • Зараз тривають роботи, щоб замінити перезволожений ґрунт.
  • Вже замінили 2 200 квадратних метрів такого ґрунту.
  • Роботу цілодобово контролює інженер зі Служби на об’єкті.
  • Залучають додаткову техніку, щоб укріпити новий шар.

Обвалилась дорога в Одесі Київ – Одеса Троїцьке Служба автомобільних доріг
На місці працює 10 одиниць техніки / Фото з фейсбуку Одеського автодору

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Обвалилась дорога в Одесі Київ – Одеса Троїцьке Служба автомобільних доріг
На 337 кілометрі траси Київ – Одеса міняють ґрунт / Фото з фейсбуку Одеського автодору

Обвалилась дорога в Одесі Київ – Одеса Троїцьке Служба автомобільних доріг
Інцидент трапився через тривалі зливи / Фото з фейсбуку Одеського автодору

У Службі автомобільних доріг попросили водіїв бути уважними та обережними у місці аварійного обвалу.