Зсув ґрунту стався на 337 кілометрі автомобільної дороги Київ – Одеса. Дорожники наживають причиною тривалі рясні дощі. Також на ситуацію вплинула деформація дорожнього покриття.
До речі На трасі Київ – Одеса вантажівка збила двох дорожніх працівників: відео
Дорогу вже лагодять
- Зараз тривають роботи, щоб замінити перезволожений ґрунт.
- Вже замінили 2 200 квадратних метрів такого ґрунту.
- Роботу цілодобово контролює інженер зі Служби на об’єкті.
- Залучають додаткову техніку, щоб укріпити новий шар.
На місці працює 10 одиниць техніки / Фото з фейсбуку Одеського автодору
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На 337 кілометрі траси Київ – Одеса міняють ґрунт / Фото з фейсбуку Одеського автодору
Інцидент трапився через тривалі зливи / Фото з фейсбуку Одеського автодору
У Службі автомобільних доріг попросили водіїв бути уважними та обережними у місці аварійного обвалу.