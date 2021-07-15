Зсув ґрунту стався на 337 кілометрі автомобільної дороги Київ – Одеса. Дорожники наживають причиною тривалі рясні дощі. Також на ситуацію вплинула деформація дорожнього покриття.

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Дорогу вже лагодять

Зараз тривають роботи, щоб замінити перезволожений ґрунт.

Вже замінили 2 200 квадратних метрів такого ґрунту.

Роботу цілодобово контролює інженер зі Служби на об’єкті.

Залучають додаткову техніку, щоб укріпити новий шар.



На місці працює 10 одиниць техніки / Фото з фейсбуку Одеського автодору

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На 337 кілометрі траси Київ – Одеса міняють ґрунт / Фото з фейсбуку Одеського автодору



Інцидент трапився через тривалі зливи / Фото з фейсбуку Одеського автодору

У Службі автомобільних доріг попросили водіїв бути уважними та обережними у місці аварійного обвалу.

Зверніть увагу! Нещодавно величезне провалля утворилося в центрі Львова. Мовиться про перетин вулиць Кривоноса та Винниченка. Інцидент трапився через руйнування каналізаційного колодязя та каналізаційного колектора.