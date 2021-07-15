На трасі Київ – Одеса обвалилася дорога: фото
Джерело:Служба автодоріг Одещини
У селі Троїцьке, що в Подільському районі Одещини, 15 липня стався зсув ґрунту. Наразі праву крайню смугу на цій дорозі перекрито. На місці цілодобово працює 10 одиниць техніки.
Зсув ґрунту стався на 337 кілометрі автомобільної дороги Київ – Одеса. Дорожники наживають причиною тривалі рясні дощі. Також на ситуацію вплинула деформація дорожнього покриття.
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Дорогу вже лагодять
- Зараз тривають роботи, щоб замінити перезволожений ґрунт.
- Вже замінили 2 200 квадратних метрів такого ґрунту.
- Роботу цілодобово контролює інженер зі Служби на об’єкті.
- Залучають додаткову техніку, щоб укріпити новий шар.
На місці працює 10 одиниць техніки / Фото з фейсбуку Одеського автодору
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На 337 кілометрі траси Київ – Одеса міняють ґрунт / Фото з фейсбуку Одеського автодору
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