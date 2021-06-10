Шукали бомбу роботом і ліквідовували забруднення: у Харкові пройшли навчання спецслужб – відео

З торгового центру Nikolsky евакуювали людей. Це робили в рамках навчань спецслужб міста. Вони відпрацьовували механізм дій у пожежі, замінуванні та хімічному забрудненні приміщення.

Навчання проходили зранку 10 травня. До них залучили фахівців одразу кількох екстерних служб і спеціальну техніку.

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Цей торговий центр розташований на вулиці Пушкінській, 2. Мета навчань – не лише перевірка служб, а й відпрацювання дій персоналу об'єкту при евакуації відвідувачів. Все навчання подіялося на три фази, де були залучені різні фахівці.

Навчання в торговому центрі Nikolsky в Харкові / фото ДСНС Харківщини та Newsroom

Перша фаза навчань

На цьому етапі відпрацювали механізм дій при пожежі. Вона нібито трапилася через коротке замкнення в залі для перегляду фільмів. Він розташований на четвертому поверсі в кінотеатрі Multiplex.

За легендою, дим розповсюдився по четвертому поверсі кінотеатру. Якраз тоді відпрацьовували спільні дії адміністрації об'єкту та підрозділів ДСНС щодо евакуації та порятунку відвідувачів. До навчань також залучили правоохоронців та швидку допомогу.

Що було на 2 епізоді

Там змоделювали надзвичайну подію з наявністю у повітрі шкідливих та отруйних речовин. Туди прибула група радіаційного та хіміко-біологічного захисту аварійно-рятувального загону.



Хіміки ДСНС за газоаналізаторами встановлювали наявність парів небезпечних хімічних речовин. Вони знайшли та вилучили розбиту колбу, а також провели дегазацію всього приміщення.

Фінальна стадія

Останній епізод був спрямований на виявлення та ідентифікацію підозрілих предметів. Тому там працювали групи вибухотехніків і кінологів служб МВС. Вони знайшли коробку, яка була симуляцією вибухівки.

Тоді приїхала піротехнічна служба ДСНС. Піротехніки провели перевірку на вміст вибухових пристроїв. Згодом роботом на дистанційному керуванні вивезли з приміщення підозрілу коробку.

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