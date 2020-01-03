Трубу продовжує рвати: у мережу злили нову порцію прослушки з кабінету ексочільника ДБР

У мережу злили нову порцію записів, отриманих буцімто завдяки прослушці з кабінету колишнього очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби. На опублікованих записах чоловік з голосом, схожим до голосу Труби, обговорює, зокрема, призначення "смотрящого" Коломойського Центренерго, обшуки у Гонтаревої, призначення слідчих тощо.

Записи імовірно з кабінету колишнього голови Бюро вже традиційно опублікував телеграм-канал "Трубу прорвало".

Важливо! Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби

"Смотрящий" Коломойського у Центренерго

Розмова відбулася ще 28 серпня 2019 року. Крім Труби, у ній брав участь начальник відділу першого управління досудових розслідувань Максим Резніченко.

Останній звітує про зустрічі з людьми у справі Центроенерго. Головне завдання – проштовхнути туди нового "смотрящого" з орбіти олігарха Ігоря Коломойського.

У мене є інформація, що прийшли до людей в Центренерго. Сказали: у вас є проблема з електрикою. Їх там качає хтось з боку. Вони просто кажуть: треба попрацювати по Крапачову. Я так розумію, стоїть завдання його звідти прибрати і поставити нового наглядача,

– розповів Резніченко.

Обшуки у Гонтаревої

Труба та керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко 5 вересня обговорювали необхідність проведедння обшуків на підприємствах та вдома в ексочільниці НБУ Валерії Гонтаревої.

До слова: Касетний скандал: з'явився запис, де Трубі наказують не чіпати Коломойського

Цю справу буцімто особисто курував голова Офісу Президента України Андрій Богдан, а обшуки проходили за заявою якогось "Вані".

Призначення слідчих ДБР

Роман Труба та його права рука Ігор Щербина 1 липня обговорювали схему, як проштовхувати у ДБР своїх слідчих. Голова ДБР через свого кума банально передавав правильні відповіді до тестових завдань.

Зокрема, Щербина просить відповіді для трьох людей:

ставленика якогось Анатолія Михайловича Ільїна;

племіннику Горбатюка (імовірно, ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк);

син СБУшника.

Справа СБУшника, підозрюваного у держзраді

В останньому епізоді Щербина просить Трубу вирішити питання заступника начальника СБУ у Дніпропетровській області Володимира Михайлова. У 2018 році його звинуватили у зв'язках зі спецслужбами Росії.

Цікаво: Труба відповів на критику з боку нового керівництва ДБР

За словами Щербини, багато людей просять вирішити це питання. Мовляв, справу відкрили ще у 2018 році, але потім дали на гальма, а сам Михайлов скаржився, що його ні у в'язницю не садять, ні на допити не викликають.

Важливо! Достовірність цих записів без експертизи не можна ні спростувати, ні підтвердити. Втім голоси на них справді дуже схожі на голоси людей, яким вони буцімто належать.

Що відомо про записи прослушки Труби

Ввечері 19 листопада на невідомому телеграм-каналі "Трубу прорвало" опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.

Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;

підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;

справу "Приватбанку";

справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;

закупівлі для армії.

Ця порція злитої прослушки була не останньою.