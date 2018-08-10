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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трудоголізм погіршує кар’єру людини, – вчені

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Трудоголізм погіршує кар’єру людини
Трудоголізм погіршує кар’єру людини / Фото з соцмереж

Попри поширену думку, що людина може досягти успіху лише завдяки кропіткій праці, вчені переконують – це не так.

Дослідження вчених показує, що трудоголізм може нашкодили кар’єрі, пише OpenAccess.

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У дослідженні взяли участь 50 тисяч осіб. Вони проаналізували, як інтенсивність роботи і зусиль впливає на рівень доходу і розвиток кар'єри.

Науковці з’ясували, що трудоголізм не сприяє підвищенню заробітної плати та соціального статусу.

Негативно впливали на здоров’я стрес та втома, які пов’язані з роботою. Через це у людини зменшувалися шанси отримати бажаного результату у професійній сфері.

via GIPHY

А от професійному зростанню сприяли врівноваженість, позитивні емоції і розслабленість на роботі.

До слова, не завжди друзі та партнери мають бажання слухати ваші проблеми, та й обтяжувати їх не хочеться. У такому випадку потрібно звернутися до кваліфікованого фахівця – психолога.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Психологія Стрес Мотивація
Джерело: 24 Канал
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