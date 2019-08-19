Трудова міграція може зірвати плани Зеленського вийти на економічне зростання 5-7%, – Устенко

В результаті відтоку робочої сили, вже до 2025 року системи соціального та пенсійного забезпечення в Україні можуть впасти.

Трудова міграція – одна з головних загроз амбітної мети президента Зеленського та його команди збільшити темпи економічного зростання в Україні до 5-7% в рік. Таку думку озвучив Не зарплатою єдиною: Як зупинити трудову міграцію з України".

Як відомо, на бізнес-форумі в Туреччині Володимир Зеленський пообіцяв, що економіка України буде зростати з 5-7% в рік. Однак у цієї цілі є серйозна перешкода, вважає Устенко.

Якщо нинішні темпи відтоку людського ресурсу збережуться, то виконання амбітної задачі, поставленої президентом, по різкому нарощуванню темпів економічного зростання, виявиться нездійсненним,

– сказав радник президента України.

Він зазначив, що Україна продовжує втрачати трудові ресурси, що несе серйозні ризики і загрози для країни.

"Якщо темпи відтоку робочої сили з країни будуть зберігатися на тому рівні, який ми спостерігаємо з 2014 року, то в 2025 році економіка буквально обрушиться, і країна не зможе виконувати свої соціальні зобов'язання. Не виключено, що Україні доведеться переходити на грузинську модель призначення однакових пенсій, абсолютно повністю не враховуючи при цьому ні робочий стаж, ні рівень доходів. Або – що ще гірше – треба буде переходити до практики деяких середньоазіатських країн, в яких взагалі не платять пенсії, а утримання людей похилого віку є обов'язком їхніх родичів. В перспективі, такий відтік робочої сили може стати фактором зниження довіри до країни з боку інвесторів. Ця недовіра буде конвертована в падіння темпів житлового будівництва, аж до згортання сегментів виробництва товарів для тривалого користування".

Устенко підкреслив, що у президента Володимира Зеленського є глибоке розуміння проблеми трудової міграції і бачення її вирішення.

Як відомо, у липні Нацбанк представив звіт, у якому повідомив, що в Україні у всіх сферах відчувається гострий дефіцит робочої сили. Зазначалося, що найгірше йдуть справи в будівельному секторі та промисловості. При цьому, за даними Міністерства праці і соціальної політики Польщі, у 2018 році саме в цих видах діяльності була зайнята більша частина українських трудових мігрантів.