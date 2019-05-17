Трудова міграція позбавляє Україну потенціалу для економічного розвитку, – Устенко

Негативних наслідків від трудової міграції, в яку залучені близько чверті населення України, набагато більше, ніж позитивних.

В результаті масового від'їзду українців на роботу за кордон, країна втрачає потенціал для економічного розвитку. Привабливість для входження інвесторів в економіку, яка не має достатніх трудових ресурсів і відповідно не може генерувати економічне зростання знижується. Таку думку 112.ua озвучив виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко в статті "Будемо платити за себе і за того дядька: Чому трудова міграція веде Україну в глухий кут".

"Це нагадує голодну кризу в Ірландії в середині 19-го століття. Тоді спостерігалася дуже сильна міграція з країни, яка на довгий період втратила трудові ресурси, а також можливості для економічного зростання", – каже Устенко.

Ще одним наслідком трудової міграції є зростання фіскального навантаження на громадян, які не виїхали з країни. "Зокрема, гостро постає питання фінансування Пенсійного фонду, який вже зараз має серйозні проблеми з наповненням. І це на тлі погіршення демографічної ситуації і старіння населення", – зазначає Устенко.

Ті, хто залишається працювати в Україні, мають забезпечувати пенсії для батьків тих, хто тимчасово виїхав та утримувати соціальну інфраструктуру країни (медицина, освіта), також, фінансувати виплату субсидій та інші витрати бюджету.

За даними Міністерства соціальної політики, за кордоном постійно працюють 3,2 млн українців, а в принципі в процес трудової міграції залучені до 9 млн осіб – чверть населення країни. І якщо у 2013 році кількість трудових запрошень для українців від Польщі становила 218 тис., то вже в 2017 році зросла до 1,7 млн. Головним чином це відбувається у зв'язку з тим, що розмір мінімальної, так і середньої зарплати в Україні значно нижчий у порівнянні з усіма країнами ЄС, включаючи країни Східної Європи. Компанії на території колишньої Східної Німеччини платять працівникам у середньому 2700 євро, а в Західній Німеччині – 3300 євро. Розмір мінімальної зарплати в Німеччині – 1600 євро. У Польщі середня зарплата становить 1150 євро, а мінімальна – близько 550 євро. В Україні з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4170 грн, або приблизно 150 дол., а середня зарплата коливається в районі 9 тис. грн.