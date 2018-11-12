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      Як поїхати на заробітки і не потрапити у рабство: що необхідно знати

      1043 Читать новость на русском
      Знати свої права і бути поінформованим для заробітчан дуже важливо
      Знати свої права і бути поінформованим для заробітчан дуже важливо / 24 канал

      Трудова міграція в Україні – дуже популярний вид заробітку. На жаль, є чимало компаній-шахраїв, які нібито займаються наданням послуг з працевлаштування за кордоном, а насправді практикують сучасне рабство. Вони заманюють привабливими пропозиціями з високими зарплатами та простим оформленням документів. Щоб не стати жертвою, варто знати про свої права і мати необхідний мінімум інформації.

      Реальна історія: у Польщі чоловік під виглядом роботодавця знаходив працівників на будівництво. Відбирав з них слабовольних і піддатливих, відправляв на роботи у Польщі та Швеції. Далі забирав документи у працівників, не підписував з ними договорів і не платив зарплатню. Погрожував і шантажував, залякував і навіть бив. За два роки такої "діяльності" використав фактично рабську працю понад 540 людей і не виплатив їм за виконану роботу біля 1 мільйона євро. 

      Читайте також: Шахрайство з нерухомістю: як не стати жертвою під час продажу квартири

      Чому так сталося

      Директор агенції з працевлаштування "Український рекрутинг" Владислав Штепа у коментарі 24 каналу зазначив: ситуація, описана в сюжеті, на жаль, є цілком типовою і великою мірою спровокована самими заробітчанами. А саме – їхньою низькою обізнаністю з процедурами працевлаштування, власними правами та обов’язками.

      Можливість махінацій працедавця була обумовлена насамперед нелегальним працевлаштуванням робітників. Черговий раз маємо наголосити на обов’язковому легальному працевлаштуванні будь-якої особи,
      – акцентував фахівець.

      Він роз'яснив: праця поза країною, до якої була видана віза, є незаконною і тягне за собою відповідальність за порушення трудового законодавства. Слід обов’язково уточнювати у роботодавця процедуру оформлення документів. Особливо, якщо мова йде про короткотермінову працю в режимі безвізу. Подібна праця легалізована лише в Польщі, а також Словаччині, але лише на 6 тижневий період трудового стажування.

      Як діяти, якщо став жертвою

      За жодних обставин не слід передавати документи, що посвідчують особу та підтверджують право перебування на території іншої країни будь-кому, в тому числі і працедавцю. У випадку подібного вимагання – відмовляти, якщо ж будуть погрози, як в описаному випадку – невідкладно звертатися до поліції.

      "У випадку затримки чи невиплати заробітної платні, суттєвих погіршень умов праці, моральних або фізичних знущань з боку працедавця всім громадянам України, що працюють на території Польщі, радимо невідкладно звертатися на гарячу лінію Польської інспекції праці. Оператори цієї лінії є україномовними і допоможуть з вирішенням проблеми працівників та ініціюють перевірку працедавця на предмет виявлення подібних порушень", – порадив Штепа.

      Як запобігти рабству

      Юрист юридичної фірми EXPATPRO Андрій Яроменко у коментарі 24 каналу відзначив: щоб не потрапити в рабську ситуацію, слід дізнатися всю можливу інформацію стосовно роботодавця, умови праці, наявність ліцензії на працевлаштування і відповідних документів, у яких не закінчився термін дії, а також звернути увагу на те, як роботодавець описує вакансію: не повинні бути лише плюси.

      Основні моменти, на які слід звернути увагу:

      - Для оформлення документів потрібно надати лише копію паспорту, в жодному випадку не віддавати оригінал ні посереднику, ні роботодавцю;

      - Будь-яка робота за кордоном, яка надається легально, передбачає наявність у кандидатів певних навичок або досвіду. Якщо роботодавець не цікавиться професійними якостями, швидше за все, мови про легальне працевлаштування не йдеться;

      - Для офіційної роботи за кордоном потрібні запрошення на роботу та відповідно робоча віза. Якщо замість неї пропонують зробити туристичну або будь-яку іншу візу – це ознака нелегального працевлаштування;

      - Важливо ретельно читати всі документи, які мають бути перекладені на рідну мову кандидата перед тим, як підписувати їх;

      - Роботодавець, компанія-посередник зобов’язана надати точну назву компанії, а також ознайомити з графіком роботи, розміром заробітної плати, умовами проїзду й проживання, та порядком страхування тощо. Якщо надається тільки загальна інформація, можна вважати, що це обман.

      Крім того, перед тим, як їхати в іншу державу, слід з'ясувати адреси та номери телефонів посольств та консульських представництв України за кордоном. Також слід залишити детальну інформацію про своє місце перебування рідним та друзям, щоби мати змогу повідомити про себе і звернутися за допомогою при виникненні неприємної ситуації.

      Документи – це важливо

      Щоби уникати ситуацій, подібних описаній, варто прискіпливо вивчати всі моменти, пов’язані з працею в іншій країні. Не слід нехтувати такими питаннями як:

      - на підставі яких документів пропонується робота, наскільки вона легальна;
      - в якому місті знаходиться місце праці;
      - реквізити працедавця або агенції-посередника, що пропонує роботу;
      - репутація та відгуки інших працівників про конкретного працедавця/агенцію;
      - порядок та час оформлення всіх належних документів перед виходом на роботу;
      - робочий розпорядок, термін та спосіб виплати заробітної платні;
      - наявність страхування працівників.

      Маючи відповіді на цей короткий перелік можна скласти об’єктивну оцінку стосовно ризиків та перспектив праці у кожного конкретного працедавця та уникнути небажаних моментів. Окрема порада від експертів – звертатися виключно до перевірених працедавців та ліцензованих агенцій посередників.

      Читайте також: Як на українців оформляють кредити без їхнього відома: шахрайські схеми

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Статті Новини Польщі Шахрайство Заробітчани
      Джерело: 24 канал
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