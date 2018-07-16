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Трудові мігранти несуть як очевидні, так і приховані витрати, – ЗМІ

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Заробітчани
Заробітчани / dsnews.ua

Незважаючи на великі заробітки, трудові мігранти несуть як очевидні, так і приховані витрати, і вони вище, ніж здаються на перший погляд.

Негативні ефекти від часткової втрати робочої сили також позначаються на українській економіці, зокрема, обмежують можливе зростання внутрішнього виробництва і зайнятості, що в кінцевому рахунку знову б'є по людях, повідомляє видання "Ділова столиця".

За даними соцопитувань, наведених виданням головний стимул для виїзду на заробітки за кордон – більш висока оплата праці, що не дивно.

"Наприклад, в Польщі зараз середня зарплата перевалила за $ 1000, у нас втричі нижче. Але це ще не означає, що українець, який приїхав туди заробити, буде жити втричі краще, все не так просто",  пишуть автори.

Грошова вигода для заробітчан різко скорочується, якщо весь час жити в країні перебування, адже там не просто вищі зарплати, але і істотно дорожче життя, при цьому українцям пропонується як правило сезонна робота  збір полуниці або інше.

Але є й інші чинники, які зменшують привабливість зайнятості "за бугром":

"Це витрати на переїзд (у кого більше, у кого менше, плюс тимчасове зменшення доходів в період "міжробіття") і деформація соціальних зв'язків: розлука з родичами і друзями, та й вихід зі звичного кола спілкування також багато коштує для людини", повідомляє "Ділова столиця".

Теги: Новини України Гроші Ринок праці
Джерело: 24 Канал
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