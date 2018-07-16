Трудові мігранти несуть як очевидні, так і приховані витрати, – ЗМІ

Незважаючи на великі заробітки, трудові мігранти несуть як очевидні, так і приховані витрати, і вони вище, ніж здаються на перший погляд.

Негативні ефекти від часткової втрати робочої сили також позначаються на українській економіці, зокрема, обмежують можливе зростання внутрішнього виробництва і зайнятості, що в кінцевому рахунку знову б'є по людях, повідомляє видання "Ділова столиця".

За даними соцопитувань, наведених виданням – головний стимул для виїзду на заробітки за кордон – більш висока оплата праці, що не дивно.

"Наприклад, в Польщі зараз середня зарплата перевалила за $ 1000, у нас – втричі нижче. Але це ще не означає, що українець, який приїхав туди заробити, буде жити втричі краще, – все не так просто", – пишуть автори.

Грошова вигода для заробітчан різко скорочується, якщо весь час жити в країні перебування, – адже там не просто вищі зарплати, але і істотно дорожче життя, при цьому українцям пропонується як правило сезонна робота – збір полуниці або інше.

Але є й інші чинники, які зменшують привабливість зайнятості "за бугром":

"Це витрати на переїзд (у кого більше, у кого менше, плюс тимчасове зменшення доходів в період "міжробіття") і деформація соціальних зв'язків: розлука з родичами і друзями, та й вихід зі звичного кола спілкування також багато коштує для людини", – повідомляє "Ділова столиця".